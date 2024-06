Nothing anticipa la llegada de Phone (3) con nuevas funciones impulsadas por la IA de consumo

05/06/2024 Concepto de interacción con IA en un móvil de Nothing. Nothing ya trabaja en su siguiente 'smartphone' insignia, Phone (3), que llegará el próximo año, al que acompañará una serie de funciones de 'software' y 'hardware' nuevas impulsadas por la inteligencia artificial de consumo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOTHING

