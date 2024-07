nuevo gobierno británico fija recortes de gasto para cerrar agujero de finanzas públicas

(Actualiza con detalles del discurso, cambia redacción)

LONDRES, 29 jul (Reuters) - La nueva secretaria de Economía británica, Rachel Reeves, anunció el lunes recortes del gasto por valor de 13.500 millones de libras (17.300 millones de dólares) en los próximos dos años para ayudar a tapar lo que, dijo, era un exceso de gasto de 22.000 millones de libras causado por el anterior gobierno.

Reeves también dijo que había aceptado las recomendaciones independientes sobre aumentos salariales en el sector público.

En un comunicado considerado por sus críticos como un intento de allanar el camino a futuras subidas de impuestos, Reeves acusó al anterior gobierno conservador de ocultar la verdadera situación del gasto público y afirmó que debía tomar decisiones difíciles para evitar que el déficit presupuestario se dispare un 25% este año.

"La magnitud de este gasto excesivo no es sostenible. No actuar no es una opción", declaró Reeves al Parlamento.

Los laboristas, elegidos el 4 de julio para dirigir la sexta economía del mundo con una victoria aplastante, han pasado gran parte de sus tres primeras semanas en el poder diciendo a los votantes que las cosas están peor de lo esperado en casi todos los ámbitos de la política pública.

Reeves encargó la revisión de las finanzas públicas al asumir el cargo, y en los días anteriores a su discurso se había informado ampliamente de la existencia de un déficit de financiación.

Los conservadores tacharon sus acusaciones de pretexto para que los laboristas suban los impuestos.

Algunos economistas también han expresado su escepticismo, afirmando que los laboristas podrían haber previsto la mayoría de las grandes presiones sobre el gasto antes de asumir el Gobierno.

Los laboristas han subrayado que tienen la intención de atenerse a sus compromisos de campaña electoral de no subir los tipos del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos principales.

Cualquier cambio fiscal se produciría en la declaración presupuestaria oficial más adelante este año.

