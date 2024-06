Nuevo primer ministro de Haití deja hospital tras pasar noche internado

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — El recién electo primer ministro de Haití, Garry Conille, fue dado de alta del hospital el domingo después de pasar una noche internado por un padecimiento no revelado.

En un video publicado en YouTube, Conille señaló que se sentía bien y que estaba “listo” para ayudar a sacar al país de la crisis de seguridad que atraviesa actualmente, al conformar un gobierno que dé prioridad a temas como la atención médica.

En su video, Conille indicó que “todo este tiempo que pasé en el hospital, estuve pensando en algo: La gente que necesita ir al hospital general no puede llegar (debido a la violencia generalizada). La gente que necesita atención médica no puede pagarla”.

Conille llegó a Haití el 1 de junio después que un consejo de transición lo eligió como el nuevo primer ministro del país. Había estado trabajando fuera del país como director regional de la UNICEF para Latinoamérica y el Caribe.

El nuevo primer ministro tiene un complicado panorama frente a sí, al tratar de reducir la violencia de las pandillas que se ha apoderado del país al mismo tiempo en intentará sacar al país de una profunda pobreza, luego que la inflación alcanzó un récord del 29%, según los datos más recientes.

En los últimos años, las pandillas que controlan al menos el 80% de Puerto Príncipe han obligado a más de 360.000 personas a abandonar sus hogares, y controlan rutas clave desde la capital hacia las regiones del norte y sur del país, a menudo paralizando el transporte de productos básicos.

El predecesor de Conille, Ariel Henry, se vio obligado a renunciar en abril pasado, después que las pandillas lanzaron ataques coordinados que tomaron el control de cuarteles de policía, allanaron prisiones y abrieron fuego contra el principal aeropuerto internacional del país mientras Henry se encontraba en un viaje oficial a Kenia.

El gobierno haitiano ahora aguarda la llegada de una fuerza policial de Kenia y otros países, la cual cuenta con respaldo de Naciones Unidas.

Una persona allegada a Conille, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a declarar a la prensa, dijo el sábado a The Associated Press que estaba con el primer ministro cuando se dio cuenta que Conille, quien padece de asma y en ocasiones usa un inhalador, parecía tener problemas para respirar. La persona señaló que llamó a funcionarios de alto rango y les dijo Conille debía ser trasladado a un hospital.

Conille lucía de buen ánimo en el video dado a conocer el domingo.

“Espero que hacia principios de la próxima semana ya tengamos conformado un gobierno”, indicó. “Estoy haciendo todo lo posible para que podamos salir de esta crisis”.

AP