Oasis suma fechas en londres a su gira de regreso debido a "fenomenal" demanda

LONDRES, 4 sep (Reuters) - Oasis anunció el miércoles otras dos fechas para su gira de regreso por Reino Unido e Irlanda debido a la "fenomenal" demanda de sus seguidores, desesperados por ver a la banda en vivo por primera vez en 15 años.

El grupo, cuyo álbum debut "Definitely Maybe" fue lanzado hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y compositor principal Noel Gallagher dijo que ya no podía trabajar con el cantante Liam después de una serie de disputas públicas entre los hermanos.

La banda anunció inicialmente 14 shows, el primero de los cuales tendría lugar en Cardiff en julio de 2025, seguido de noches en Manchester (donde se formó la banda en 1991), Londres, Edimburgo y Dublín.

La semana pasada, Oasis añadió tres fechas en el Reino Unido a su gira, con conciertos adicionales en Manchester, Londres y Edimburgo. Ahora ha añadido dos fechas más en Londres, anunció la banda en X.

Los fans esperaron por horas en filas virtuales el fin de semana para conseguir entradas, solo para descubrir que los valores habían aumentado como parte de un esquema de "precios dinámicos".

"Las entradas se venderán mediante un proceso de sorteo escalonado, al que solo se podrá acceder con invitación", ha explicado la banda. "Las solicitudes para participar en el sorteo se abrirán primero para los numerosos fans del Reino Unido que no tuvieron éxito en la venta inicial con Ticketmaster". (Reporte de Catarina Demony; Editado en español por Natalia Ramos.)

