BALTIMORE, Maryland, EE.UU. (AP) — Poco después de que los obispos de Estados Unidos reunidos en un hotel de Baltimore aprobaron materiales sobre cómo deberían votar los católicos en las elecciones de 2024, su colega recientemente destituido y decenas de sus simpatizantes protestaron afuera de la reunión anual de otoño.

El obispo Joseph Strickland —un clérigo conservador que hace poco fue destituido por el papa Francisco de su puesto al frente de la diócesis de Tyler, Texas, luego de sus críticas cada vez más fuertes hacia el pontífice— rezó el rosario acompañado de decenas de partidarios a un costado del muelle de la ciudad.

Dentro de la sala de conferencias del hotel, los obispos aprobaron un documento que no indicó por quién deben votar los católicos, sino que más bien esbozó cómo deben basarse en las enseñanzas de la Iglesia, en sus posturas contra el aborto y a favor de los migrantes, a la hora de votar.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el máximo órgano del clero católico en la nación, aprobó el miércoles suplementos a su guía del votante, que se conoce como “Forming Consciences for Faithful Citizenship" (Formando Conciencias para una Ciudadanía Fiel).

Los materiales, que incluyen insertos en boletines y un guion de video, reafirman muchas de las posiciones de “Ciudadanía Fiel”, pero hacen hincapié en algunos temas de actualidad. Los obispos reafirman que la oposición al aborto es “nuestra principal prioridad", se muestran a favor de las facilidades para elegir escuela y el derecho de los padres a proteger a sus hijos de la “ideología de género”, y exhortan a un apaciguamiento de la política impulsada por la ira.

Los católicos estadounidenses están llamados a mostrarse “radicalmente solidarios” con las embarazadas. La aprobación del documento ocurre incluso cuando se tiene previsto que los intentos por restringir el aborto impulsen a los partidarios del derecho a la interrupción del embarazo.

La guía también expone ejemplos de lo que significa defender la dignidad humana, incluido el rechazo de las transiciones de género, el racismo, el suicidio asistido, la eutanasia, la pena de muerte y una economía de exclusión que perjudica a las personas. Dice que hay que apoyar la prevención de la violencia armada con sentido común, a los inmigrantes, a los refugiados y la reforma de la justicia penal.

“La Iglesia no es simplemente una operación de formulación de políticas”, dijo el arzobispo de Baltimore, William Lori, vicepresidente de la conferencia episcopal, en una rueda de prensa sobre la guía del votante. “Somos una Iglesia de servicio completo. Estamos en la frontera. Estamos sirviendo a los migrantes en nuestras diócesis”.

Afuera del hotel en el último día de sesiones públicas de la reunión, Strickland, el obispo destituido, siguió haciendo visible su presencia.

Strickland dijo que el cardenal Christophe Pierre, nuncio papal en Estados Unidos, le pidió que no asistiera a la reunión. Strickland dijo que no estaba en Baltimore para iniciar un movimiento, y que respetaba la decisión del Vaticano: “El santo padre tiene autoridad para hacer lo que ha hecho”.

Smith informó en Pittsburgh.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.