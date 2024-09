Ochoa y vela tienen las puertas abiertas en selección de méxico, dice dt aguirre

Ciudad de méxico, 19 sep (reuters) - el portero guillermo ochoa y el delantero carlos vela tienen las puertas abiertas para regresar a la selección de méxico debido a su experiencia en el extranjero, dijo el jueves el director técnico javier aguirre.

El "Vasco" Aguirre, quien en los primeros días de septiembre inició su tercera etapa como técnico de México con un triunfo ante Nueva Zelanda y un empate con Canadá, agregó que a pesar de la edad, ambos jugadores siguen siendo elegibles para la selección.

"Los conozco muy bien a los dos, los he llevado al Mundial, la puerta está abierta para todos. Entiendo que la experiencia es un plus y te puede ayudar, no me fijo mucho en las edades de los jugadores sino en la calidad y sobre todo en las ganas que tengan de estar en la selección", dijo Aguirre en conferencia de prensa donde presentó el partido amistoso ante Valencia.

"Siendo mexicanos y futbolistas que han hecho su carrera en el extranjero, sí son un orgullo para nosotros estos dos jugadores, y bueno las puertas no las tiene cerradas nadie", agregó.

Vela, de 35 años, quien el miércoles regresó al club Los Ángeles de la MLS después de nueve meses de inactividad, pidió no volver a ser convocado a la selección tras su participación en la Copa del Mundo de 2018, y dijo que para volver al "Tri" deberían pasar muchas cosas.

En tanto, Ochoa, de 39 años, quien juega en el AVS de Portugal, no es convocado a la selección desde marzo cuando México disputó la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Estados Unidos, y desea ir a su sexto Mundial tras participar en el de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

"Me da mucho gusto que Carlos vuelva al fútbol, es mexicano nos ha dado muchas alegrías y tiene mucho talento, ojalá que tenga un buen regreso e insisto, las puertas están abiertas para él y para cualquiera", apuntó Aguirre.

La selección de México enfrentará al Valencia de España en un partido amistoso el 12 de octubre en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, y tres días después jugará ante Estados Unidos en el estadio Akron de Guadalajara.

"Son partidos de preparación y en ese sentido sí va a haber gente nueva que queremos ver cómo se comporta fuera del campo de juego, quiero ver cómo se comporta en el trato día a día, soy muy escrupuloso con la conducta de los jugadores", señaló Aguirre respecto a su próxima convocatoria. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters