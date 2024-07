Oka se impone a zhang y gana medalla de oro en emocionante "all around" de gimnasia artística

Por Rory Carroll y Chang-Ran Kim

PARÍS, 31 jul (Reuters) - El japonés Shinnosuke Oka hizo gala de unos nervios de acero al aprovechar los errores iniciales de sus principales competidores y esquivar un desafío tardío del chino Zhang Boheng, para ganar el miércoles la medalla de oro en el "all around" masculino de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de París.

Zhang se quedó atrás por sólo 0,233 puntos obteniendo la plata, y su compatriota Xiao Ruoteng se colgó el bronce.

La tensa final se redujo al último aparato, la barra fija, y Oka, de 20 años, mantuvo su serenidad bajo una intensa presión para conseguir un total ganador de 86,832.

Después de que Zhang, el último competidor en subirse a la barra, desarrollara una rutina casi impecable, todos los asistentes al Bercy Arena tenían los ojos fijos en la gran pantalla para ver dónde acababa el oro.

Zhang parecía creer que había hecho lo suficiente para arrebatarle la medalla de oro a su rival japonés.

Tras una espera que pareció eterna, fue Oka quien se quedó celebrando a lo grande, con el campeón de Tokio, Daiki Hashimoto, animándole a gritos y abrazándole.

Zhang comprobó dos y tres veces el marcador en la gran pantalla, sacudiendo la cabeza con incredulidad.

"Hoy hemos visto a muchos gimnastas cometer errores", dijo Oka. "No han sido capaces de rendir en su mejor forma. Si lo hubieran hecho, y si todos hubieran estado en buenas condiciones, habría sido una competencia mejor".

Oka, que participaba por primera vez en unos Juegos Olímpicos, entró en el Bercy Arena a la sombra de su más célebre compañero de equipo, Hashimoto, y de Zhang, que había encabezado la clasificación general.

El miembro más joven del veterano equipo japonés no cometió ningún error importante en sus tres días de competición y dio a Japón el título del "all around" por cuarta vez consecutiva. Kohei Uchimura había iniciado la racha ganando el título en 2012 y 2016. (Reportaje de Chang-Ran Kim, Gabrielle Tétrault-Farber, Rory Carroll y Karen Braun. Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters