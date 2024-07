One Trading obtiene la aprobación normativa para la negociación de criptoderivados en Europa

Ámsterdam--(business wire)--jul. 29, 2024--

One Trading, una de las principales bolsas europeas de criptoactivos, ha obtenido la licencia de Organised Trading Facility (OTF) del regulador holandés de los mercados financieros. Esta licencia reconoce a One Trading como un centro de negociación MiFID II y supone un logro importante en el proceso de varios años que la empresa ha emprendido con la Dutch Financial Markets Authority (AFM) y el Banco Central Holandés (DNB) para revolucionar la negociación de derivados e introducir los criptofuturos en la UE.

Joshua Barraclough - Founder and CEO of One Trading

Transformación de la negociación de derivados en Europa

Con la nueva licencia, One Trading se convierte en el único centro de negociación de futuros perpetuos de la UE y en la primera plataforma de perpetuos liquidados en efectivo de Europa, incluyendo el Reino Unido. Esta aprobación acredita a One Trading como la primera bolsa de derivados regulada de Europa accesible a clientes minoristas.

Además, One Trading va a ofrecer criptoderivados como instrumentos «negociados en un centro de negociación», mejorando aún más el marco normativo y la seguridad para los clientes europeos. Los productos que One Trading va a implementar son la alternativa moderna a los productos ofrecidos por los centros tradicionales de futuros, como CME o Eurex, pero son más sencillos, más precisos y mucho más eficientes desde el punto de vista del capital que los derivados que se liquidan tradicionalmente, como los futuros a plazo fijo.

Tecnología innovadora y patentada

La implementación técnica de los futuros perpetuos por parte de One Trading la distingue como el primer centro de negociación del mundo que ofrece liquidación en tiempo real (<1 minuto) de todas las operaciones con derivados, 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos los mercados. Esta función innovadora complementa la tecnología propia ya desarrollada para ofrecer el centro de negociación al contado más rápido y ampliable del mundo. La tecnología de One Trading integra a la perfección la custodia y la liquidación en DLT, lo que la convierte en el primer centro de la UE que permite el uso de criptoactivos como garantía para la negociación de instrumentos financieros regulados.

Compensación y liquidación globales e integradas

Como única bolsa regulada que integra la creación y negociación de productos derivados sin necesidad de compensación externa, One Trading ofrece un conjunto inigualable de servicios, todos ellos directamente disponibles para clientes profesionales y minoristas. Con una infraestructura DLT que moviliza garantías t+0 y 24 horas al día, 7 días a la semana, One Trading desafía a la infraestructura del mercado financiero existente al ser la primera en eliminar los costosos procesos posteriores a la negociación en favor de una estructura clara, segura y sólida centrada en ayudar a todos los clientes a obtener las exposiciones que desean, y nada más. Este enfoque integrado se materializa en un entorno altamente regulado mediante el uso de tecnología punta, lo que lo convierte en un modelo único y difícil de replicar dentro de MiFID II.

Joshua Barraclough, fundador y consejero delegado de One Trading, ha comentado: « Estamos encantados de haber alcanzado este objetivo, que representa la culminación de años de duro trabajo e innovación. La perspectiva a largo plazo de la empresa es permitir a todos los tipos de clientes comprar o vender cualquier activo, utilizar cualquier activo como garantía, liquidar todo al instante y renovar contratos a perpetuidad. Nuestro equipo se ha dedicado a desarrollar una plataforma que no sólo cumple las normativas más estrictas, sino que las supera. Con esta licencia, estamos bien posicionados para introducir nuevos productos regulados y ofrecer soluciones de nivel institucional a todo tipo de clientes, empezando por los productos BTC y ETH, donde actualmente no existe ningún centro regulado en la UE. Este es solo el principio de nuestro proceso para redefinir el panorama de la negociación de activos digitales y valores tradicionales ».

Un logro significativo en materia de autorizaciones normativas

Recibir la primera nueva licencia de Organised Trading Facility concedida en la UE en los últimos tres años destaca los rigurosos estándares que One Trading ha alcanzado. Esto refleja el enfoque innovador y el liderazgo de confianza de la empresa, así como su dedicación a remodelar la forma en que se negocian los instrumentos financieros regulados en la era digital.

Mario Hoessl-Neumann, consejero general, ha añadido: « Ha sido una gran experiencia trabajar en estrecha colaboración con los reguladores holandeses durante gran parte de este proceso, y apreciamos su perspectiva y visión de futuro para traer a la UE una nueva estructura de mercado para la negociación regulada de derivados. Con el lanzamiento de una nueva forma de instrumentos financieros con tecnología específica y la perfecta integración de activos basados en DLT en la plataforma One Trading, no solo estamos ofreciendo a los clientes europeos la primera alternativa territorial a las bolsas no reguladas. Fundamentalmente, vamos a complementar, y en algunos aspectos importantes a sustituir, las estructuras tradicionales de negociación de derivados regulados, como los futuros. Siempre ha sido un valor fundamental para nosotros mantener las mismas capacidades para los clientes profesionales y minoristas, y es estupendo comprobar que ahora somos los primeros en Europa en crear un centro de negociación que realmente funciona para todos ».

A&O Shearman (Alexander Behrens) y Freshfields Bruckhaus Deringer (Daphne van der Houwen y Stephan Pachinger) han asesorado a One Trading en su solicitud de licencia.

Acerca de One Trading

One Trading es una bolsa europea de activos digitales con sede en los Países Bajos. La empresa se ha comprometido a proporcionar una plataforma segura, rápida y ampliable para la negociación de criptoactivos y derivados. Centrada en la innovación y el cumplimiento de la normativa, One Trading pretende establecer nuevos estándares en el sector y ofrecer servicios inigualables a sus clientes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web, X, o LinkedIn.

