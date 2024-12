ONG estima que se donaron 3.600 millones de dólares este año en Martes de Dar en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Los donantes de Estados Unidos contribuyeron con 3.600 millones de dólares el martes, lo que representa un aumento respecto a los dos últimos años, según las estimaciones de la organización sin fines de lucro GivingTuesday.

El martes después de Acción de Gracias, ahora conocido como Martes de Dar, se ha convertido en un día importante para que las organizaciones sin fines de lucro recauden fondos e involucren a sus seguidores cada año, desde que el centro comunitario neoyorquino 92nd St Y comenzó a usarlo como hashtag en 2012. Desde entonces, GivingTuesday se ha convertido en una organización sin fines de lucro independiente que conecta una red mundial de líderes y organizaciones que promueven la donación en sus comunidades.

“Esto realmente muestra la generosidad, la disposición de los ciudadanos estadounidenses para participar, particularmente de manera colectiva”, dijo Asha Curran, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro GivingTuesday. “Estamos viendo el poder de la acción colectiva y, en particular, de la donación colectiva una y otra vez”.

Este año, aproximadamente 18,5 millones de personas donaron a organizaciones sin fines de lucro y otros 9,2 millones de personas se ofrecieron como voluntarios, según las estimaciones de GivingTuesday. Tanto el número de donantes como el número de voluntarios aumentaron 4% respecto a las estimaciones de la organización para 2023.

“Para nosotros, no se trata sólo de la cantidad de dólares”, dijo Curran. “Se trata del número de personas que sienten que tienen control sobre la forma en que sus comunidades avanzan hacia el futuro”.

La organización sin fines de lucro GivingTuesday estima la cantidad de dinero y bienes donados y el número de participantes utilizando datos de empresas de software de gestión de donantes, plataformas de donación, procesadores de pagos y fondos de donantes asesorados. Curran dijo que son intencionalmente conservadores en sus cálculos.

Las organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos recaudaron 3.100 millones de dólares tanto en 2022 como en 2023 los Martes de Dar. Esto refleja tendencias de donación más amplias, las cuales muestran que la cantidad total de donaciones disminuyó en 2022 y se mantuvo mayormente estable en 2023 después de realizar un ajuste por inflación.

Donar o ser voluntario en organizaciones sin fines de lucro no son las únicas formas en que las personas participan en sus comunidades. Muchos contribuyen a campañas de financiación colectiva, causas políticas o apoyan directamente a personas en sus redes. Pero cuantificar las donaciones benéficas es una forma en que los investigadores pueden medir el compromiso cívico de las personas.

“Este país indudablemente está experimentando mucho dolor y se encuentra muy dividido en este momento”, dijo Curran. “Estoy segura de que tener un día que se sintió tan esperanzador y tan optimista como lo fue ayer, no sólo fue reconfortante para mí, sino para muchos, muchos millones de personas”.

___

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP