Onu advierte que condiciones "inhumanas" de detenido periodista guatemalteco pueden poner en riesgo su vida

Ciudad de guatemala, 28 ago (reuters) - la organización de naciones unidas (onu) alertó el miércoles sobre las condiciones "inhumanas" en las que vive el periodista guatemalteco josé rubén zamora, preso en su país desde hace dos años acusado de lavado de dinero, y alertó que pueden poner en "riesgo" su vida.

Zamora, un reconocido crítico del poder en Guatemala, fue capturado en julio de 2022 durante el gobierno de Alejandro Giammattei, quien terminó su periodo en enero de 2024.

En un informe divulgado el miércoles, la ONU advierte que Zamora ha sido sometido a 20 meses de confinamiento solitario en una oscuridad casi constante, lo que equivaldría a tortura, y alerta que habría soportado privación del sueño y desnudez forzada dentro de la celda.

"Nos preocupa seriamente que el Sr. Zamora, de 67 años de edad, no haya recibido tratamiento médico adecuado", señala el reporte, que surge de documentación recibida y del seguimiento que dan al caso desde hace un año.

"Las prohibiciones denunciadas (...) violarían la prohibición absoluta de la tortura y/u otros tratos o penas crueles", subrayó. Zamora está recluido en la prisión Mariscal Zavala, en la Ciudad de Guatemala.

A inicios de agosto, Zamora, quien fundó y dirigió el desaparecido diario elPeriódico, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. La ONU investiga dos casos más de detenciones supuestamente arbitrarias en Guatemala.

"Expertos independientes han pedido a las autoridades de Guatemala que aborden urgentemente las denuncias sobre las condiciones inhumanas de detención del periodista, (...) que pueden equivaler a tortura, y poner en peligro su vida", dice reporte.

Zamora asistió esta semana a una audiencia para solicitar prisión domiciliaria, que le fue concedida. Sin embargo, el periodista enfrenta otro caso por supuesta obstrucción de la justicia, por lo que debe de permanecer en la cárcel.

La fiscalía que lleva el caso está a cargo de Rafael Curruchiche, un fiscal incluido en la lista Engel de actores corruptos de Estados Unidos y sancionado por más de 40 países por sus acciones "antidemocráticas" y cuya ausencia en las audiencias este año ha demorado el juicio de Zamora.

"Arbitrariamente estoy preso, pero me siento libre. Mi espíritu está libre. Me hace falta mi familia, pero me siento en absoluta libertad", declaró Zamora a medios el lunes cuando se le concedió prisión domiciliaria. (Reporte de Sofía Menchú; editado por Adriana Barrera)

Reuters