oposición de venezuela denuncia detención de dirigente, oficialismo realiza concentración

(Cambia redacción, agrega detención de opositor y detalles)

Por Mariela Nava, Tibisay Romero y Deisy Buitrago

Maracaibo/valencia, 28 ago (reuters) - el comando de la coalición opositora de venezuela dijo el miércoles que otro de sus dirigentes fue detenido, cuando se cumple un mes de las controvertidas elecciones presidenciales que dejaron al país sumergido en una nueva crisis.

El comando denunció la detención de Biagio Pilieri, dirigente de Convergencia, uno de los grupos que conforma la alianza de la oposición, tras participar en una manifestación encabezada por María Corina Machado en el este de Caracas.

La última ubicación de Pilieri, de 58 años, fue en El Helicoide, una sede policial que sirve de centro de detención, en Caracas, dijo el comando en su cuenta de X. La detención de Pilieri es la más reciente de una serie de arrestos de dirigentes políticos y colaboradores de Machado tras las elecciones del 28 de julio.

La propia Machado solo ha aparecido en tres convocatorias de la oposición en Caracas tras los comicios, manteniéndose el resto del tiempo oculta y concediendo entrevistas de forma virtual.

El martes fue capturado Perkins Rocha, abogado del movimiento de Machado, quien también ha sido portavoz del comando de la oposición.

El desacuerdo sobre el resultado de los comicios, en los que el mandatario Nicolás Maduro logró la reelección, ha provocado llamados internacionales para la publicación de los recuentos completos de votos, protestas y medidas de la Fiscalía contra dirigentes de la oposición y periodistas.

A pesar de las nuevas detenciones, la oposición realizó nuevas manifestaciones en varias ciudades de Venezuela a un mes de los comicios, pero tras la ola de capturas y amenazas fueron actos de mucha menor concurrencia, según testigos Reuters.

Pilieri, que acompañó a Machado montado en un camión durante el acto, no fue el único hostigado por las autoridades. Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido opositor Primero Justicia y quien también acompañó a la líder opositora en el acto del miércoles, dijo a través de su equipo de prensa "logró evadir la persecución y está al resguardo".

En Caracas, Machado llegó al mitin al mediodía junto a otros dirigentes, mientras que los partidarios del partido gobernante se reunían en el centro de la capital.

"En todo el mundo se escucha el grito de los venezolanos", dijo Machado a sus partidarios, instándolos a mantener la presión. También instó a "protegernos unos a otros, porque lo que ha desatado el régimen es brutal".

Por las protestas tras la votación se han registrado al menos 27 muertes y la ONG Foro Penal dice que unas 1.780 personas están detenidas, incluidos 114 adolescentes.

En medio de la crisis política Maduro, a quien la autoridad electoral proclamó para un mandato por seis años más, realizó cambios en su gabinete y designó al líder del partido gobernante y partidario de línea dura Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia.

Hasta el mediodía pequeñas multitudes se reunieron en Caracas y otras ciudades como San Cristóbal, cerca de la frontera con Colombia, Barquisimeto, Valencia y Puerto Ordaz.

En la ciudad petrolera occidental de Maracaibo, menos de 100 partidarios de la oposición se reunieron durante una hora temprano el miércoles, vigilados de cerca por la policía.

"Está es la última concentración a la que asisto, me voy del país el viernes", dijo el estudiante de ingeniería Stiward Prieto, de 23 años, quien perdió su trabajo en una empresa eléctrica pública después de las elecciones. "Me duele dejar esto así, pero no tengo salida".

Muchos de los asistentes eran adultos mayores, dijeron testigos de Reuters. González y Machado, de 74 y 56 años, respectivamente, centraron gran parte de su retórica de campaña en las poblaciones de mayor edad a las que les gustaría ver a los hijos y nietos migrantes regresar a casa.

Algunos países occidentales, casi todas las democracias de América y organismos internacionales como un panel de expertos de las Naciones Unidas, han pedido la publicación de los recuentos completos de las elecciones, y algunos denuncian un fraude evidente por parte del partido gobernante.

La oposición ha publicado los recuentos de votos de más del 80% de las urnas que, según dice, muestran una victoria de Edmundo González. El candidato y Machado están siendo investigados por incitación y otros delitos por parte del Fiscalía.

González ha ignorado dos citaciones de la Fiscalía General para declarar sobre el sitio web de la oposición, donde se han publicado los recuentos de votos.

El fiscal general Tarek Saab dijo el miércoles que emitirá una tercera citación, que marcaría la última oportunidad para que González comparezca. "En caso que falte, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente", agregó a periodistas frente a la sede de la Fiscalía.

La autoridad electoral de Venezuela y el máximo tribunal nombraron a Maduro como vencedor de las elecciones, diciendo que ganó poco más de la mitad de los votos. El consejo electoral aún no ha publicado los recuentos detallados, y sostiene que un ciberataque afectó sus sistemas.

(Reporte de Mariela Nava en Maracaibo, Tibisay Romero en Valencia, Tathiana Ortiz en San Cristobal, Keren Torres en Barquisimeto, Maria Ramirez en Puerto Ordaz, Vivian Sequera, Deisy Buitrago y Mayela Armas en Caracas. Editado por Javier Leira)

Reuters