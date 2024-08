Ops llama a vigilar el virus oropouche en américa latina tras primeras muertes y propagación

SANTIAGO, 2 ago (Reuters) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el viernes una alerta epidemiológica para que se refuerce la vigilancia del virus Oropouche, por su expansión en América Latina y luego de que se reportaron las primeras muertes vinculadas a la enfermedad.

El organismo dijo que se informaron más de 8.000 casos confirmados de Oropouche, una enfermedad transmitida a través del insecto conocido como jején (culicoides) con síntomas como fiebre y dolor en las articulaciones. Si bien los síntomas suelen durar entre cinco y siete días, en algunos casos graves puede presentarse con meningitis aséptica.

La enfermedad se ha concentrado históricamente en la región amazónica, pero factores "como el cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada" han favorecido la extensión a estados no amazónicos de Brasil y países que hasta ahora no habían reportado casos como Bolivia y Cuba, informó la OPS.

"Aunque la fiebre de Oropouche se ha descrito históricamente como leve, la expansión de la transmisión y la detección de casos más graves subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y caracterización de posibles manifestaciones más severas", dijo el comunicado de la OPS.

En julio, las autoridades brasileñas reportaron dos fallecimientos atribuidos al Oropouche, en lo que serían los primeros registros de muertes por esta enfermedad en la literatura científica.

También en julio, Brasil reportó la investigación de casos de transmisión del virus de mujeres embarazadas al feto, dijo la OPS, quien agregó que no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos para su tratamiento. (Por Juana Casas. Editado por Javier López de Lérida)

Reuters