Osaka dice que su corazón "se muere" cada vez que pierde tras ser eliminada del abierto de eeuu

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 29 ago (Reuters) - Naomi Osaka dice que 2024 es su "año de aprendizaje" después de volver a la gira tras una pausa por maternidad y la ex número uno del mundo está tratando de encontrar la mejor manera de hacer frente a los contratiempos después de haber recibido un curso intensivo en las salidas tempranas de Grand Slam.

Osaka cuenta con cuatro títulos importantes en su palmarés, pero la segunda ronda de Flushing Meadows, Wimbledon y Roland Garros ha sido lo mejor que le ha pasado este año a la japonesa de 26 años, que abandonó el Abierto de Australia en primera ronda. El jueves perdió 6-3 7-6(5) ante Karolina Muchova, incapaz de dominar el magnífico tenis de saque y volea de la checa.

"Es un poco duro porque me tomo estas derrotas como algo personal. Suena dramático, pero siento que mi corazón se muere cada vez que pierdo", dijo.

"He estado intentando ser más madura y aprender y hablar más sobre ello". Osaka ha sido una defensora de la salud mental en el deporte mientras luchaba públicamente contra la presión por triunfar, y en 2021 dijo a los periodistas en Flushing que ya no sentía alegría -solo alivio- cuando ganaba.

Tiene una nueva perspectiva ahora, dice, pero está teniendo que lidiar con decepciones frecuentes después de llenar su agenda desde que regresó al circuito en enero tras 15 meses de ausencia. "Ha sido un poco difícil porque, obviamente, sólo puedo medir cómo me va por los resultados. Me siento más rápida. Me siento mejor, pero perdí en la segunda ronda. Así que es un poco duro", dijo a la prensa.

"Pero también ha sido divertido jugar muchos torneos. Ha sido un compromiso, sin duda, pero he podido ir a diferentes ciudades en las que nunca había estado". Perdió en la segunda ronda de la fase de clasificación en Cincinnati, pero dio destellos de su brillantez en Nueva York al derrotar en sets corridos a la décima cabeza de serie, Jelena Ostapenko, en la primera ronda. "Este año ha sido para mí un año de aprendizaje. He puesto mucha energía y esfuerzo en todos los torneos que he jugado", dijo. "Obviamente, el Abierto de Estados Unidos es muy especial para mí". (Información de Amy Tennery en Nueva York; edición de Peter Rutherford; editado en español por Mireia Merino)

