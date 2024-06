Owlet amplía su presencia internacional con el lanzamiento de Dream Sock™ con certificación médica en el Reino Unido y en toda Europa

Lehi, utah--(business wire)--jun. 11, 2024--

Owlet, Inc. («Owlet» o la «empresa») (NYSE:OWLT), pionera en la monitorización inteligente de bebés, anuncia hoy el lanzamiento en el Reino Unido y Europa de Dream Sock, un monitor inteligente para bebés con lecturas de salud en directo y notificaciones para bebés sanos de 0 a 18 meses y de 2,5 a 13,6 kg. Este innovador dispositivo médico proporciona a los padres información vital y sobre la salud en tiempo real, ofreciéndoles una tranquilidad inigualable.

«Nos complace enormemente presentar Dream Sock a los padres del Reino Unido y Europa y ofrecer a millones de padres más tranquilidad mientras su bebé duerme», ha declarado Kurt Workman, consejero delegado y cofundador de Owlet. «Dream Sock es ahora un producto internacional reconocido como médicamente preciso y seguro, tras haber superado las autorizaciones y certificaciones reglamentarias en varios países».

El Owlet Dream Sock cuenta con el certificado CE y UKCA de conformidad con las normativas sobre productos sanitarios de la UE y el Reino Unido, y cumple rigurosas normas que garantizan su seguridad, eficacia y conformidad con todos los requisitos aplicables. Este dispositivo digital inteligente de monitorización de la salud infantil se coloca cómodamente alrededor del pie del bebé y proporciona monitorización en tiempo real de la frecuencia del pulso, el nivel de saturación de oxígeno, los patrones de sueño y mucho más. La aplicación Owlet Dream (disponible para iOS y Android) proporciona información sanitaria en tiempo real directamente a los dispositivos móviles y a la estación base incluida, que notificarán inmediatamente a los usuarios si el bebé tiene el pulso bajo o alto, o si el nivel de oxígeno es bajo. Está clínicamente probado para rastrear con precisión y mostrar los signos vitales de un bebé, incluso con movimientos suaves y en todos los tonos de piel.

«Dream Sock ofrece un punto de vista científico y médico a la monitorización de la salud infantil y es un producto innovador para el sector», ha declarado la Dra. Alisa Niksch, cardióloga pediátrica y directora sénior de Asuntos médicos de Owlet. Lleva la precisión hospitalaria a la habitación del bebé, lo que permite a los padres controlar las constantes vitales con confianza. Dream Sock proporciona a los padres datos precisos y en tiempo real para ayudarles a tomar decisiones fundamentadas y a cuidar mejor a sus bebés en casa».

El historial sanitario y las tendencias de sueño de los bebés que utilizan Dream Sock pueden seguirse en la aplicación Owlet Dream, lo que proporciona a los padres información muy valiosa. Los padres del Reino Unido y Europa también tendrán acceso a funciones avanzadas de ayuda al sueño. Esto incluye la tecnología de sueño predictivo, que elimina las dudas sobre la siesta y la hora de acostarse utilizando los datos históricos de sueño de los bebés para proporcionar a los padres las horas de sueño y vigilia recomendadas. Dream Sock también se puede emparejar con la Owlet Cam ® 2 que permite a los padres ver y oír al bebé desde cualquier lugar, recibir notificaciones de movimiento y mucho más. La combinación perfecta de tecnología, seguridad y tranquilidad para los padres.

Dream Sock ya está a la venta en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Países Bajos, Austria, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Italia, España y Suiza, a través de los sitios web localizados de Owlet y de los principales minoristas, como Amazon y John Lewis, entre otros.

Acerca de Owlet, Inc.

La plataforma digital de monitorización de la salud infantil de Owlet está transformando la crianza de los hijos. La empresa (NYSE:OWLT), de pequeña capitalización y crecimiento en el sector sanitario, ofrece dispositivos pediátricos para llevar puestos, autorizados por la FDA, para uso médico y de consumo, así como una cámara integrada de alta definición visual y sonora, que proporcionan datos y perspectivas en tiempo real a los padres que velan por la salud, optimizan el bienestar y garantizan un sueño tranquilo a sus hijos.

Desde 2012, más de dos millones de padres de todo el mundo han utilizado la plataforma de Owlet, lo que ha contribuido a crear una de las mayores recopilaciones de datos sobre salud y sueño infantil. La empresa sigue desarrollando software y soluciones de datos digitales para reducir la brecha sanitaria actual entre el hospital y el hogar y aportar nuevos conocimientos a padres y cuidadores de todo el mundo. Owlet cree que todos los niños merecen vivir una vida larga, feliz y saludable. Para obtener más información, visite www.owletcare.com.

