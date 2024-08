Pablo Rivero y Guido Tassi de Don Julio, mejor restaurante de carne del mundo, en Chefs on Fire en Madrid

Pablo Rivero y Guido Tassi, fundador y chef, respectivamente, de la parrilla Don Julio en Buenos Aires, reconocido como el mejor restaurante de carne del mundo, y de El Preferido (Palermo), estarán presentes en el festival gastronómico Chefs on Fire, que se celebrará en Madrid el 5 y 6 de octubre, según informa en un comunicado.

Tras seis años celebrándose en Portugal, Chefs on Fire, que se ha convertido en un referente internacional, se celebrará por primera vez en Madrid en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, ubicado en la Universidad Complutense.

A nivel internacional también estarán presentes el brasileño Thomas Troisgros, cuarta generación de la familia de cocineros de renombre internacional Troisgros y chef de Olympe de Río de Janeiro, incluido en tres ocasiones en The Latam 50 Best y estrella Michelin en 2018.

En esta primera edición en Madrid de Chefs on Fire, participarán otros grandes nombres de la gastronomía internacional como Janaína Torres, de A Casa do Porco en São Paulo, con una estrella Verde Michelin, y reconocida como la mejor cocinera del mundo, según The World's 50 Best Restaurants, y Tekuna Gachechiladze, conocida como la 'reina de la cocina moderna georgiana' y propietaria de cinco restaurantes en la capital del país, Tblisi.

Además, y en colaboración con Turismo de Portugal y Turismo de Cascais, estarán presentes en esta cita algunos de los cocineros más reconocidos del país luso como Henrique Sá Pessoa, chef de Alma en Lisboa, con dos estrellas Michelin; Vasco Coelho Santos de Euskalduna Studio en Oporto, con una estrella Michelin; João Rodrigues de Canalha (Lisboa); y Tiago Penão de Kappo e Izakaya (Cascais).

A nivel nacional, los chefs que participarán son Lucía Freitas de A Tafona en Santiago de Compostela, con dos Soles Repsol y una estrella Michelin; Javi Estévez de La Tasquería en Madrid, con un Sol Repsol y una estrella Michelin; Carlos Casillas de Barro en Ávila, con un Sol Repsol, una estrella Michelin y estrella Verde Michelin; Miguel Carretero de Santerra en Madrid, con un Sol Repsol y una estrella Michelin; Iñigo Urrechu de Urrechu, Urrechu Velázquez, El Cielo de Urrechu, A Kangas y Zalacaín; Juan D'Onofrio de Chispa Bistró en Madrid, con un Sol Repsol; Roberto Foronda de Tripea en Madrid, con un Sol Repsol y Alejandro Serrano, chef más joven en obtener una estrella Michelin en 2021, entre otros.

Europa Press