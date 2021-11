Países Bajos impone cuarentena a la pareja infectada con la variante ómicron que intentó viajar a España

Las autoridades de Países Bajos han puesto bajo cuarentena obligatoria a la pareja formada por un hombre español y una mujer portuguesa infectados con la variante ómicron del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, que el domingo se saltó el aislamiento e intentó escapar hacia España.

Las fuerzas de seguridad neerlandesas obligaron a la pareja, que ha dado positivo por COVID-19 a su regreso de Sudáfrica, a abandonar un avión que cogieron en Schiphol el domingo, después de huir del hotel en el que guardaban cuarentena en la localidad de Badhoevedorp. Por el momento, se desconoce cómo consiguieron huir.

Ahora, tendrán que guardar la cuarentena en un hospital cerca de Schiphol, fuertemente protegido por las fuerzas de seguridad de Países Bajos para garantizar que los infectados cumplen con el aislamiento, según ha recogido el diario 'NRC Handelsblad'.

Los viajeros procedentes de Sudáfrica deben guardar cuarentena en Países Bajos desde el viernes, pero la alcaldesa del municipio de Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans-Wijdeven, bajo la autoridad de Schiphol, ha detallado que ese día aún no había base legal para aplicar la medida. Cuando la pareja salió del hotel, la seguridad del mismo les aconsejó que no se marcharan, pero no fueron detenidos.

Schuurmans-Wijdeven ha reconocido que la cuarentena obligatoria es una medida "muy estricta" porque significa privar a las personas de "su libertad", pero ha defendido su imposición aduciendo que era una "irresponsabilidad" que la pareja quisiera viajar a España. "Estamos muy sorprendidos de que la gente no se esté tomando esto en serio", ha lamentado en declaraciones a la televisión neerlandesa.

Dos vuelos procedentes de Sudáfrica aterrizaron en Países Bajos el viernes, con 624 personas a bordo. De ellos, 61 han dado positivo por COVID-19, 13 con la variante ómicron. Las autoridades del país europeo han advertido de que el número puede aumentar, dado que aún se analizan pruebas.