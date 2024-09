Palmarés de la 72ª edición del Festival de cine de San Sebastián

El documental español "Tardes de soledad", del director Albert Serra, se impuso este sábado como la mejor cinta del Festival de cine de San Sebastián.

Este es el palmarés de la 72ª edición del certamen, celebrado en la ciudad vasca, en el norte de España, del 20 al 28 de septiembre:

- Concha de Oro a la mejor película: "Tardes de soledad", de Albert Serra (España-Francia-Portugal)

- Premio Especial del Jurado: "The Last Showgirl", de Gia Coppola (EEUU)

- Concha de Plata a la mejor dirección: Laura Carreira, por "On Falling" (GB-Portugal) y Pedro Martín Calero, por "El llanto" (España-Argentina-Francia) ex aequo

- Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista: "Patricia López Arnaiz", por "Los destellos" (España)

- Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: Pierre Lottin, por "Quand vient l'automne" (Francia)

- Premio del Jurado al mejor guión: "Quand vient l'automne", de François Ozon", (Francia)

- Premio del Jurado a la mejor fotografía: "Bound in Heaven", de Huo Xin (China)

- Premio Horizontes a la mejor película latinoamericana: "El jockey", de Luis Ortega (Argentina-México-España-Dinamarca-EEUU)

- Premio de la Industria Wip Latam: "Un cabo suelto", de Daniel Hendler (Uruguay)

- Premio Egeda Platino Industria: "Cuerpo celeste", de Nayra Ilic (Chile)

- Premio Nuevos Directores: "Bagger Drama", de Piet Baumgartner (Suiza)

Mención especial: "La guitarra flamenca de Yerai Cortés", de Antón Álvarez (España)

- Premio de Cooperación Española: "Sujo", de Astrid Rondero y Fernanda Valadez (México-EEUU-Francia)

- Premio Radiotelevisión Española (RTVE) Otra mirada: "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia (Francia-India-Países Bajos-Luxemburgo)

Mención especial: "On Falling", de Laura Carreira (GB-Portugal)

- Premio Irizar al Cine Vasco: "Chaplin, espíritu gitano", de Carmen Chaplin (España)

- Premio del Público: "En fanfare", de Emmanuel Courcol (Francia)

- Premio del Público a la mejor película europea: "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof (Alemania-Francia-Irán).

- Premio Zabaltegi Tabakalera: "Aprili", de Dea Kulumbegashvili (Francia-Italia-Georgia).

Mención especial: "Monólogo colectivo", de Jessica Sarah Rinland (Argentina)

-Premio Culinary Zinema: "Mugaritz. Sin pan ni postre", de Paco Plaza (España)

Du/eg

AFP