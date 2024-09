Pamela anderson vuelve a la pantalla grande en "the last showgirl"

Por Jenna Zucker

TORONTO, 6 sep (Reuters) - Pamela Anderson interpreta a una veterana bailarina de Las Vegas que se ve obligada a enfrentarse a un futuro incierto cuando de repente se queda sin trabajo en "The Last Showgirl", un drama conmovedor que se estrenó el viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Anderson interpreta a Shelley, una bailarina de 50 años que debe reinventarse cuando el espectáculo en el que actúa cierra repentinamente tras varias décadas.

Apoyada por un reparto que incluye a Dave Bautista y Jamie Lee Curtis, Anderson asumió el difícil papel tras el documental de Netflix del año pasado "Pamela Anderson: Una historia de amor", que ofrecía un retrato íntimo de la vida y la carrera de la actriz de "Guardianes de la bahía" en sus propias palabras.

"Había un instinto visceral sobre Pamela que me atraía, y ver su documental realmente consolidó esa elección", dijo a Reuters Gia Coppola, que dirigió "The Last Showgirl", en el estreno.

"Sabía que nadie más que ella podía interpretar este papel y darle el mismo significado", dijo Coppola, cuyos créditos como directora incluyen "Palo Alto", de 2013, y "Nadie especial", de 2020.

Anderson, de 57 años, comenzó su carrera en 1989, cuando fue descubierta en un partido de fútbol en la Columbia Británica. Eso la llevó a una oportunidad como modelo en la revista Playboy que la catapultó a la fama y le abrió las puertas de su carrera como actriz.

Curtis, que interpreta a una camarera y mejor amiga de Shelley en la película, dice que trabajar con Anderson fue el principal atractivo para ella.

"Hice la película porque ella iba a estar", dijo Curtis a Reuters en la alfombra roja.

Curtis, que ganó un Oscar en 2023 por su trabajo en "Everything Everywhere All at Once", dijo que tenía un conflicto de agenda pero que pudo aceptar el papel porque los productores acordaron rodar todas sus escenas en los primeros cuatro días del filmación.

(Reporte de Jenna Zucker en Toronto; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters