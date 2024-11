Para Jorge, el Botofago fue subestimado en la Copa Libertadores y ahora irá por la gloria

Buenos aires (ap) — el técnico portugués de botafogo, artur jorge, afirmó que sus futbolistas fueron “subestimados” durante la copa libertadores y que merecen coronarse en la final del sábado contra atlético mineiro tras una campaña histórica para el club carioca.

“Siempre fuimos la ‘Cenicienta’ de la competencia. La subestimación o comentarios negativos nos permitieron hacernos más fuertes”, destacó el estratega el viernes en rueda de prensa en el estadio Monumental de Buenos Aires, que albergará el partido decisivo por el máximo trofeo a nivel clubes de Sudamérica.

Botafogo, considerado el equipo de Río de Janiero con la cuarta hinchada más grande después de Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama, jugará por primera vez la final de la Copa Libertadores en su centenaria historia. Tiene además el mérito de ser el primer equipo que llega al último partido desde la fase preliminar del certamen continental.

Pocos apostaban por el “Fogo”, sobre todo después de caer en sus primeros duelos de la fase de grupos y verse obligado a cambiar de entrenador en abril.

Hoy el panorama es completamente diferente. No sólo está a un paso de coronarse a nivel continental, sino que es líder del campeonato brasileño a dos fechas del final.

“Tenemos la determinación de disputar esta final y clara voluntad de ganar para hacer historia. Botafogo ha sido muy consistente y ha protagonizado una compaña que merece coronarse con un título”, valoró Jorge, quien podría convertirse en el tercer técnico portugués campeón de la Libertadores tras los trofeos conquistados por Jorge Jesús (campeón con Flamengo en 2019) y Abel Ferreira ( bicampeón con Palmeiras en 2020 y 2021).

“Nadie se imaginaba que Botafogo iba a llegar a la final en la fase previa”, coincidió el capitán Marlon Freitas. “Yo siempre creí. Trabajamos un montón, dimos lo máximo. Es un momento histórico”.

Respecto al rival, el mediocampista aseveró que “en una final, los dos llegan iguales. Va a ser un partido muy difícil, muy apretado. Estamos preparados para hacer un gran partido”.

Jorge no confirmó la alineación porque “es muy difícil ver quiénes serán los once mañana... Es un equipo extremadamente competitivo. No tienen idea el nivel de cada entrenamiento, los jugadores dejan todo. Nunca el ego por encima del equipo”.

“La competencia interna es lo que hace que tengamos un equipo tremendo”, remarcó Artur.

