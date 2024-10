Pato O´Ward cumple sueño de pilotear un Fórmula 1, pero el mexicano quiere una posición permanente

Ciudad de méxico (ap) — fueron sólo sesenta minutos, pero pato o´ward rompió a los 25 años la espera para rodar en un monoplaza de fórmula 1 en el autódromo de los hermanos rodríguez.

O´Ward tuvo una mejor vuelta de 1:19.295 el viernes en la primera sesión de prácticas del Gran Premio de México, un tiempo que le sirvió para finalizar en el 13er puesto.

El mexicano, quien corre regularmente para Arrow-McLaren en IndyCar, recibió una oportunidad de la escudería británica para probar en esta sesión el monoplaza que usará Lando Norris en la carrera del domingo.

“Me sentí contento por toda la información que logré para el equipo que está en una importante pelea por el título y queremos que siga donde está”, dijo O´Ward en una rueda de prensa. “Para mí fue un sueño hecho realidad”.

El piloto originario de Monterrey, en el norte del país, ha forjado una sólida carrera en IndyCar, donde ha logrado 21 podios y cinco triunfos.

Aunque en México la popularidad de esa serie es escasa actualmente, los logros de O'Ward son reconocidos por los más fervientes seguidores del deporte de la velocidad en esta nación.

En los días previos, O’Ward visitó un centro comercial en la capital del país, donde miles de aficionados provocaron un caos.

“Esperábamos unas, 100, 200 o 300 personas y llegaron más de tres mil, de alguna manera fue el caos perfecto”, dijo el mexicano. “Esas situaciones inesperadas son las que más te alegran y te dan energía extra para temas del futuro”.

En México, el piloto más popular es Sergio Pérez quien compite para Red Bull en la Fórmula 1. O’Ward y Danny Suárez, quien corre en NASCAR, vienen detrás.

“Me sentí como una estrella del pop, no es que lo sea, soy sólo un piloto, un humano que camina y sonríe”, dijo O´Ward. “Definitivamente no esperaba eso”.

En el primer día de actividades en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez fue notorio el incremento de aficionados no sólo de McLaren, sino del mexicano de IndyCar.

Muchos espectadores portaban carteles con la imagen de un pato, cuyo rostro era el de O'Wad.

O'Ward sabe que saltaría a un nivel de fama mucho mayor si lograra un asiento en la máxima categoría.

“IndyCar tristemente en el tema social no es tan grande como F1, yo quiero llegar Fórmula 1, es el escenario más grande para mí como persona, como profesional y mi sueño cuando pensaba ser piloto de autos era ser piloto de F1”, comentó.

Dar ese paso será más complicado de lo que parece. Aunque es popular y talentoso, O´Ward carece de un gran patrocinador que facilite su arribo a un asiento. Pérez y Suárez son patrocinados por Telmex, la empresa del mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo,

O´Ward no tiene un apoyo similar.

“Quiero llegar porque ese es mi sueño, pero no lo veo como fracaso si no llego porque sé que tengo suficiente para estar ahí”, dijo el volante regiomontano. “Pero también sé que tienen que pasar muchas cosas para que se abran esas puertas, yo no tengo 30 millones de dólares para llegar, yo llego sólo con Pato, entiendo el tema de negocio, pero pido una oportunidad y daré los resultados”.

