Patriots apostarán por Maye y relegarán al banquillo a Brissett, dice fuente a la AP

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Los Patriots de Nueva Inglaterra prevén darle a Drake Maye su primera oportunidad de jugar de inicio en la NFL, con la esperanza de cortar una seguidilla de cuatro derrotas con el quarterback Jacoby Brissett, dijo el martes una persona enterada de la decisión.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque el equipo no ha confirmado que recurrirá desde el comienzo a Maye, su selección de primera ronda en el draft. NFL Network fue el primer medio que informó sobre el ascenso de Maye.

El novato tuvo una aparición previa con Nueva Inglaterra, hacia el final del partido de la semana 3, una derrota ante los Jets de Nueva York. Completó cuatro de ocho pases y avanzó 22 yardas.

Brissett tuvo 79 envíos completos entres 135 intentos, con dos anotaciones y una intercepción en cinco duelos de inicio esta campaña. Jamás lanzó para más de 150 yardas en un partido.

Los Patriots reciben a los Texans de Houston el domingo.

El martes, no hubo conferencias de prensa en las instalaciones de Nueva Inglaterra, y un portavoz del equipo no respondió de inmediato a un correo electrónico de la AP que solicitaba información sobre Maye.

Desde 2020, cuando Tom Brady se marchó tras guiar a la franquicia a seis títulos en el Super Bowl, los Pats no han podido encontrar a un quarterback que les funcione. Han probado lo mismo a veteranos como Cam Newton que a selecciones en el draft como Mac Jones, pero han aparecido sólo en un partido de playoffs, una derrota.

Reclutaron a Jones como la 15ta selección general en el draft de 2021 y lo colocaron de inmediato en la alineación de inicio sólo para darlo de baja en su tercera temporada.

Tres años después volvieron al draft y obtuvieron a Maye con la tercera selección general.

Pero los Pats presentan deficiencias en prácticamente todas sus unidades, incluida la línea ofensiva. En estas condiciones, el entrenador Jerod Mayo prefirió colocar a Brissett en vez de poner al novato en una situación potencialmente peligrosa y sin muchos beneficios predecibles.

Durante cuatro semanas, Mayo dijo que se quedaría con Brissett.

Pero su tono cambió el lunes, cuando indicó: “Tenemos que mirar cada unidad y cada jugador y darnos cuenta de cómo usamos este plantel para ganar partidos”.

