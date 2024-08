Paul y pegula se imponen ante una jornada tambaleante para los estadounidenses en el us open

(Añade citas, detalles)

Por Karl Plume y Amy Tennery

NUEVA YORK, 29 ago (Reuters) - Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, y Tommy Paul, decimocuarto, aumentaron las esperanzas locales en el Abierto de Estados Unidos el jueves, al avanzar a la tercera ronda después de que el prometedor Sebastian Korda cayera eliminado. El cielo nublado acompañó a la temprana tristeza del grupo estadounidense, ya que cinco miembros abandonaron el torneo durante la jornada, incluido Korda, que no pudo mantener su servicio y perdió ante el checo Tomas Machac, medalla de oro olímpica en dobles mixtos, por 6-4, 6-2 y 6-4. Pero Pegula sobrevivió a un duro desafío de su compatriota Sofia Kenin para mantener vivas sus esperanzas de Grand Slam, mientras que la número 59 del mundo, Ashlyn Krueger ,sorprendió a la 21ª cabeza de serie, Mirra Andreeva, 6-1 6-4 para alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez. Pegula jugará contra la española Jessica Bouzas Maneiro, mientras que Krueger se enfrentará a la 16ª cabeza de serie, Liudmila Samsonova.

Pegula remontó tras ceder el saque en el segundo juego del partido y se deshizo de Kenin, campeona del Abierto de Australia en 2020, por 7-6(4) y 6-3, en el estadio Louis Armstrong. La tenista de 30 años también empezó el segundo set perdiendo 0-2, pero encadenó cinco juegos consecutivos para cerrar la puerta y mantener un perfecto 11-0 contra rivales estadounidenses este año. "Sentí que hoy tenía un poco más de ritmo. Me sentí un poco más tranquila", dijo Pegula, que nunca ha superado los cuartos de final en un major. "Por suerte, he podido recuperar el break en los dos sets y, además, he sacado bastante bien en algunos momentos clave".

Paul se enfrentará al canadiense Gabriel Diallo después de que su rival en segunda ronda, el australiano Max Purcell, se retirara en la Grandstand por 7-5 6-0 1-0. No era la forma en la que Paul quería avanzar, pero el madrugón fue quizás un alivio después de que su duelo de primera ronda contra el italiano Lorenzo Sonego se prolongara hasta más allá de la una de la madrugada.

"Estaba jugando muy bien, pero es una pena", dijo Paul, que cometió pocos errores no forzados y disfrutó de la atención de los aficionados locales. "Creo que mejoré mi saque en el segundo set y empecé a golpear muy bien mi derecha". Korda tuvo un día más difícil en Flushing, ya que golpeó primero con un break en el sexto juego del primer set, pero rápidamente cedió el impulso y perdió el saque en el siguiente juego.

Después de deshacerse de la undécima cabeza de serie, Danielle Collins, en la primera ronda, Caroline Dolehide, que no era cabeza de serie, vio truncadas sus aspiraciones individuales en el Abierto de Estados Unidos ante la italiana Sara Errani en un apretado duelo por 7-5 y 7-5. La jornada fue desigual para el país anfitrión, tras la buena actuación del miércoles, cuando la defensora del título, Coco Gauff, la duodécima cabeza de serie, Taylor Fritz, y otras estadounidenses avanzaron de ronda. (Reportaje de Karl Plume y Amy Tennery en Nueva York; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters