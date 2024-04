España: Pedro Sánchez decidió seguir al frente del gobierno y no renunciar, según declaró desde la Moncloa

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio una declaración a las 11 (hora España) para comunicar que finalmente continuará en su cargo.

“El pasado miércoles escribí una carta dirigida a la ciudadanía, me planteaba si merecía la pena. Tengo la respuesta clara. Si permitimos ataques a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras sustituyen el debate, entonces no merece la pena. Necesitaba para y reflexionar. La carta puedo desconcertar porque no obedece a cálculo político. He reconocido antes quien buscan quebrarme, que duele vivir estas situaciones. He actuado desde una convicción clara. Esto no es una cuestión ideológica.”, comenzó este lunes su declaración desde la Moncloa.

Y luego, declaró: “Asumo la decisión de continuar, con más fuerza si cabe. Esto no va del destino de un dirigente particular. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Nuestro país necesita esta reflexión. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública”.

Así, el mandatario rompió su silencio, tras la apertura de una investigación judicial a su esposa, que el socialista enmarca en una campaña de acoso orquestada por la derecha.

En el poder desde 2018, el jefe del ejecutivo de izquierda, de 52 años, conmocionó a España el miércoles cuando, totalmente por sorpresa, indicó que estudiaba renunciar tras conocerse la investigación preliminar a su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, había expresado el mandatario en una carta a la ciudadanía que publicó en la red social X.

En un hecho sin precedentes, Sánchez canceló su agenda pública hasta el lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.

Sánchez podría convocar una moción de confianza para mostrar a la oposición que sigue contando con el respaldo de una mayoría en el Congreso.

“Presidente, quédate, Pedro, quédate, estamos contigo”, lanzó el sábado María Jesús Montero en un cónclave socialista, mientras miles de simpatizantes en las calles de Madrid instaron a Sánchez a no renunciar.

“Basta de violencia verbal ejercida sin reparos contra él y su familia, por una derecha cada vez más ultra”, agregó Montero.

La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta ante una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha.

La fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.

Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente consiguió.

Con información de Europa Press y AFP