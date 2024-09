Pegula noquea a swiatek y sinner bate a medvedev en cuartos de final del abierto de estados unidos

Por Karl Plume y Amy Tennery

NUEVA YORK, 5 sep (Reuters) - Jessica Pegula superó a la primera cabeza de serie, Iga Swiatek, en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y continuó con la racha de éxitos estadounidenses en el torneo, mientras que el número uno del mundo, Jannik Sinner, venció a Danil Medvédev y se clasificó para semifinales. Pegula aprovechó los errores de Swiatek para clasificarse para su primera semifinal de Grand Slam por 6-2 y 6-4, mientras que Sinner se impuso por 6-2, 1-6, 6-1 y 6-4 para alcanzar por primera vez las semifinales en Flushing Meadows. Con las derrotas de Swiatek y Medvédev, el Abierto de Estados Unidos coronará este año a dos nuevos campeones. Sinner se enfrentará a Jack Draper por un puesto en una segunda final de Grand Slam después de que el inglés sorprendiera antes a un renqueante Álex de Miñaur, al vencer al australiano por 6-3, 7-5 y 6-2 para convertirse en el primer británico en alcanzar las semifinales desde 2012. Pegula, que había perdido en seis ocasiones anteriores los cuartos de final de un Grand Slam, se medirá a Karolina Muchova después de que la checa, que no era cabeza de serie, se impusiera a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-1 y 6-4 en la sesión diurna en el estadio Arthur Ashe pese a luchar contra un "virus".

"Estoy muy contenta de haber pasado a semifinales", dijo Pegula, que se unió a sus compatriotas Taylor Fritz y Frances Tiafoe en la fase final del torneo.

"Creo que he jugado un partido muy limpio. Siento que realmente no lo hice muy mal, y fui capaz de atacar muy pronto y frustrar su juego". Swiatek, campeona en 2022, no pudo hacer lo mismo, ya que sufrió problemas con el servicio en el set inicial y cometió 41 errores no forzados durante el partido.

Las dificultades de la polaca con su saque empezaron pronto y Pegula se aprovechó de ello para endosarle un 4-0 en el primer set.

En el segundo set, Swiatek rompió el servicio de Pegula, pero no logró mantener el ritmo y la estadounidense, sexta cabeza de serie, también logró una rotura de servicio y se llevó la victoria.

"No entendía por qué mi saque no funcionaba", lamentó Swiatek. "Me costó encontrar una solución adecuada. Hoy cometí demasiados errores." Los errores también lastraron al campeón de 2021, Medvédev, que cometió 57 fallos no forzados en un partido alocado contra el primer cabeza de serie, Sinner. El ruso no pudo aprovechar el impulso que ganó al hacerse con el segundo set y perdió cinco juegos seguidos en el tercero antes de ceder a Sinner un break en el cuarto set con un error no forzado. "Fue extraño en los dos primeros sets, porque quien conseguía la primera rotura empezaba a rodar", dijo Sinner, que derrotó a Medvédev en la final del Abierto de Australia este año antes de perder contra él en los cuartos de final de Wimbledon.

"Fue muy duro... sabíamos que sería muy físico", añadió Sinner.

Acumulación de partidos draper se metió en su primera semifinal de grand slam sin haber cedido un set en el torneo, tras lograr la primera victoria de su carrera sobre de miñaur, décimo cabeza de serie.

El australiano tuvo problemas para encontrar su juego desde el principio y sufrió una temprana rotura, lo que marcó la pauta del partido al acumular errores no forzados.

El australiano rompió para igualar el segundo set a 4-4, pero Draper rompió en el undécimo juego antes de consolidar su ventaja de 2-0 en el partido. La potencia y precisión de Draper en el tercer set desgastó a De Miñaur, que ha tenido que lidiar con un problema de cadera desde Wimbledon. "La forma en la que puede desplegar la pista, siendo zurdo y moviéndote por toda la pista, hace mella en el cuerpo", dijo De Miñaur. "La acumulación de partidos también pasa factura". Desde que Andy Murray ganó el título en 2012, Reino Unido no había tenido un representante en las semifinales individuales masculinas del Abierto de Estados Unidos.

"Me siento en la mejor forma física en la que he estado en mucho, mucho tiempo y creo que ahí es donde Álex me ha vencido más o menos en el pasado", dijo Draper. En el partido inaugural de la jornada, Muchova continuó con su renacimiento tras un largo parón por lesión a raíz de una operación en la muñeca que sufrió el año pasado en Flushing Meadows.

En su sexto torneo de vuelta a la competición, Muchova se mostró incisiva en los primeros compases del encuentro, en los que consiguió una ventaja de 4-0 sobre Hadad Maia antes de adjudicarse el primer set.

La brasileña mejoró en el segundo set y las jugadoras intercambiaron "breaks" antes de que Muchova, tras tener al fisio y al médico en su silla, aguantara para alcanzar el 5-3 antes de aprovechar nuevas bolas y sellar la victoria con un ace. "Creo que he jugado bien en los puntos clave, es decir, cuando he tenido un punto de rotura o estaba sirviendo para un juego, siempre he sacado un buen golpe, creo", dijo Muchova. "Estoy contenta de haberlo conseguido de nuevo en dos sets". "Estoy lidiando con (un) virus. Estoy un poco enferma. Espero que no haya molestado a nadie". (Información de Karl Plume en Nueva York; escrito por Chiranjit Ojha; edición de Toby Davis y Peter Rutherford; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters