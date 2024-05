Perry Ellis International presentará sus marcas de estilo de vida internacional en Licensing Expo

Miami--(business wire)--may. 20, 2024--

Perry Ellis International, marca internacional de moda, expondrá en la 2024 Licensing Expo de Las Vegas su impresionante gama de marcas de moda y estilo de vida: Perry Ellis®, Perry Ellis America®, Original Penguin by Munsingwear®, Farah®, Cubavera®, Laundry by Shelli Segal® y Rafaella®, así como nuestras marcas de estilo de vida inspiradas en el deporte, como Gotcha®, Grand Slam®, Ben Hogan® y Original Penguin by Munsingwear® de golf, raqueta y pádel: Gotcha®,Grand Slam®, Ben Hogan® y Original Penguin by Munsingwear® de golf, raqueta y pádel. Nuestras marcas ofrecen una amplia gama de estilos de vida, desde la moda hasta el deporte, pasando por la natación, el surf y el skate.

«La concesión de licencias es uno de los componentes más poderosos de nuestra estrategia corporativa y contamos actualmente con más de 145 licenciatarios activos en más de 55 países. La participación en este salón nacional es una iniciativa nueva, ya que aprovechamos el impulso del Brand Licensing Show de Londres de la temporada pasada. Buscamos continuamente asociaciones para la concesión de licencias con el fin de ampliar las categorías de productos y llegar a todos los sectores, mejorando así el valor de nuestra marca y atrayendo a un público internacional más amplio», declaró Oscar Feldenkreis, consejero delegado y presidente. Siempre a la vanguardia de la innovación y la tecnología, adoptamos un enfoque progresista y moderno en el desarrollo de productos que nos permite ofrecer novedades a través de tejidos de gran calidad, conceptos de moda originales y colecciones dinámicas.

Invitamos a todos los activadores de marcas a participar en asociaciones, colaboraciones y licencias de productos para crear entusiasmo y oportunidades con algunas de las marcas y logotipos más prestigiosos y reconocidos del sector de la moda. ¿Por qué no asociarse con algunas de las marcas más atractivas del mundo, mientras transformamos e influimos en el entorno comercial minorista actual? Nuestro espíritu emprendedor y nuestra competitividad, reforzados por la experiencia de nuestra empresa familiar, formada por profesionales del sector de gran talento, nos permiten aprovechar las tendencias internacionales actuales.

Venga a vernos al puesto H102 y eche un vistazo a algunas de las marcas más prestigiosas del sector.

Perry Ellis International, Inc. es una empresa líder en diseño, distribución y concesión de licencias de una amplia gama de ropa, accesorios y fragancias de alta calidad para hombre y mujer. Las colecciones de ropa de vestir y deportiva informal para hombre, ropa deportiva de golf, ropa deportiva de estilo de vida para hombre y las colecciones de estilo de vida para mujer se distribuyen a través de los principales canales minoristas. La empresa, a través de sus subsidiarias de propiedad absoluta, posee una cartera de marcas reconocidas nacional e internacionalmente, entre las que se incluyen: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®,Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Farah® y Gotcha®. Laundry by Shelli Segal® y Rafaella®. La empresa mejora su lista de marcas mediante licencias de marcas de terceros, entre ellas: Nike® para trajes de baño, y Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para ropa y accesorios de golf. Más información sobre la empresa en www.pery.com.

