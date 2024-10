Perú se "desdibujó" frente a Brasil, dice Fossati

Perú se "desdibujó" en el segundo tiempo y por eso Brasil lo goleó 4-0 este martes en Brasilia, en la décima jornada del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026, dijo el seleccionador de los incas, Jorge Fossati.

"El equipo de alguna manera se desdibujó, pero veo eso en el segundo tiempo. En el primer tiempo creo que hicimos un partido bastante sólido, muy táctico, aunque no de entrada, de entrada ellos tenían mucha libertad para manejar la pelota en la mitad de la cancha", dijo el entrenador uruguayo en rueda de prensa.

"Ordenamos un cambio posicional y me parece que después de ahí, fueron en realidad muy pocas las situaciones que pudieron crear. Si mal no recuerdo, (el portero) Pedro (Gallese) hasta el penal no había intervenido", agregó.

Los incas fueron aplastados por una 'Canarinha' que les pasó por encima con dos tantos de penal de Raphinha, en los minutos 38 y 54, y anotaciones de los revulsivos Andreas Pereira (71) y Luiz Henrique (74).

A falta de ocho partidos, el resultado deja a los incas en la penúltima casilla con seis puntos, a seis de la repesca y a siete de los boletos directos.

"Brasil fue muy superior en el segundo tiempo, eso sin duda, y creo que se debe especialmente a que este tipo de partidos, si no los llevás con orden estricto, cada pelota que vos podés equivocarte, te la pueden cobrar muy duro y eso fue lo que ellos hicieron. Eso hace que el partido termine con esa fea imagen que dejamos, nos duele en el alma", explicó Fossati.

El director técnico aseguró que la derrota es un "golpe duro", en especial después de que la Bicolor había sorprendido al vencer 1-0 al Uruguay (3º) de Marcelo Bielsa el viernes pasado en Lima.

"Cada partido tiene su historia, no se pueden juntar los dos partidos en el análisis. La colecta de puntos no es lo malo, sino lo que nos pasó en el segundo tiempo", apuntó el DT charrúa.

En la última doble jornada del año, en noviembre, Perú recibirá al colista Chile y visitará al líder Argentina.

Raa/cl

AFP