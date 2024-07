Pese a toque de queda, aumentan las muertes en las protestas estudiantiles en Bangladesh

DACA, Bangladesh (AP) — La policía impuso un estricto toque de queda en todo Bangladesh y los militares patrullaban zonas de la capital, Daca, el sábado para sofocar nuevos actos violentos tras días de enfrentamientos por la distribución de los empleos públicos, que dejaron varios muertos y cientos de heridos.

El toque de queda seguía al que podría haber sido el día más letal en las semanas de protestas, a pesar de la prohibición de celebrar reuniones públicas. Las informaciones sobre la cifra de fallecidos el viernes varían, y la televisora Somoy TV reportó 43. Un reportero de The Associated Press vio 23 cadáveres en el hospital universitrario de Daca, pero no estuvo claro de inmediato si todos murieron el viernes.

Otras 22 personas perdieron la vida el jueves cuando los estudiantes inconformes trataron de imponer un “bloqueo total” del país. El martes y el miércoles también hubo víctimas mortales.

Las movilizaciones, que comenzaron hace semanas pero se recrudecieron bruscamente el martes con el estallido de la violencia, son el mayor reto para la primera ministra, Sheikh Hasina, dese su reelección para un cuarto mandato consecutivo en enero, en unos comicios que fueron boicoteados por los principales partidos de la oposición.

La policía y los manifestantes se enfrentaron en las calles y campus universitarios de la capital y de otras ciudades del país del sudeste asiático. Las autoridades bloquearon las comunicaciones online cortando los servicios de internet y telefonía móvil. Algunas televisoras dejaron de emitir y las webs de la mayoría de los periódicos locales no se cargaban ni actualizaban.

No fue posible contactar de inmediato con las autoridades para confirmar la cifra total de fallecidos, pero el periódico Daily Prothom Alo reportó que desde el martes se registraron 103 muertos.

La embajada de Estados Unidos en Daca dijo el viernes que los reportes indicaban que “cientos o posiblemente miles” de personas resultaron heridas en todo el país y apuntó que la situación era “extremadamente volátil”.

La prensa local reportó también que alrededor de 800 presos se escaparon de una cárcel en Narsingdi, un distrito al norte de Daca, luego de que los manifestantes asaltaron el penal y le prendieron fuego el viernes. Algunas webs clave del gobierno, incluyendo las del banco central y la oficina de la primera ministra, parecían haber sido atacadas por hackers.

El toque de queda comenzó a medianoche y está previsto que se relaje entre el mediodía y las 14:00 horas para permitir que la gente pueda comprar artículos de primera necesidad antes de volver a aplicarse hasta las 10:00 del domingo. Además, entró en vigor una orden que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar contra turbas en casos extremos, dijo el legislador Obaidul Quader, secretario general del partido gobernante, la Liga Awami.

El caos pone de manifiesto las grietas en la gobernanza y la economía del país, y la frustración de los jóvenes por no tener acceso a buenos empleos tras licenciarse.

Los inconformes exigen la retirada de un sistema de cuotas que reserva hasta el 30% de los empleos gubernamentales a familiares de veteranos que combatieron en la guerra de independencia contra Pakistán en 1971. Afirman que es una medida discriminatoria que beneficia a los partidarios de Hasina — cuyo partido, la Liga Awami, lideró el movimiento de independencia — y exigen que se sustituya por un sistema basado en los méritos.

La mandataria defendió el sistema alegando que los veteranos merecen el mayor respeto por su contribución a la guerra, con independencia de su afiliación política.

Representantes de ambos bandos se reunieron el viernes en la noche para tratar de solucionar la disputa. Al menos tres estudiantes participaron en el encuentro, en el que exigieron la reforma de las cuotas, la apertura de las residencias universitarias en todo el país y la renuncia de los funcionarios de los centros que no evitaron la violencia en los campus.

El gobierno de Hasina había suspendió temporalmente el sistema tras unas protestas estudiantiles masivas en 2018. Pero en junio, el Tribunal Superior de Bangladesh anuló la decisión y reinstauró las cuotas ante las peticiones presentadas por los familiares de los veteranos. El Tribunal Supremo suspendió esa orden a la espera de una vista de apelación e indicó en un comunicado que retomará la cuestión el domingo.

Hasina ha pedido a los inconformes que esperen a conocer el fallo del alto tribunal.

___

Saaliq informó desde Nueva Delhi, India.

AP