Petróleo-el crudo sube ante las tensiones geopolíticas y los planes de suministro de la opep+

Por Arathy Somasekhar y Emily Chow

4 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían el miércoles, ya que los participantes en el mercado sopesaron las tensiones geopolíticas y la posibilidad de que la OPEP+ amplíe los recortes de la oferta frente a una demanda más débil. Los futuros del crudo Brent subían 16 centavos, o un 0,2%, a 73,78 dólares el barril hacia las 04:40 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense ganaban 14 centavos, o un 0,2%, a 70,08 dólares.

El martes, el Brent registró su mayor subida en dos semanas, un 2,5%. El inestable alto el fuego entre Israel y Hezbolá, la declaración de la ley marcial en Corea del Sur y la ofensiva rebelde en Siria, que amenaza con atraer a fuerzas de varios países productores de petróleo, respaldaron los precios del crudo, según Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova. Los mercados del petróleo, sin embargo, están descontando en gran medida un 2025 abundantemente abastecido ante señales de demanda flojas de Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, añadió. "Las débiles señales de demanda de China continental están suscitando inquietud sobre la demanda en el mercado del petróleo (...). El mayor importador de crudo del mundo podría tener dificultades para mantener su importante cuota de demanda mundial en 2025". Mientras tanto, en Estados Unidos, los inventarios de crudo subieron 1,2 millones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado, que basan su información en datos del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés). Las existencias de gasolina también aumentaron, en 4,6 millones de barriles, a pesar de que la semana incluía el Día de Acción de Gracias, cuando suele aumentar la demanda, ya que las familias viajan en coche para las reuniones navideñas. Los datos oficiales sobre las reservas de petróleo de la Administración de Información Energética de EEUU se publicarán el miércoles a las 10:30 a.m. ET (1530 GMT). Los analistas consultados por Reuters esperan un descenso de 700.000 barriles en el crudo y un aumento de 639.000 barriles en la gasolina. También apoyando a los precios, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, u OPEP+, probablemente extenderá los recortes de producción hasta el final del primer trimestre del próximo año cuando los miembros se reúnan el jueves, dijeron fuentes de la industria a Reuters. La OPEP+ se ha propuesto reducir gradualmente los recortes de la oferta hasta el año que viene. "El principal problema al que se enfrenta cualquier retorno de la oferta de la OPEP+ es que se espera que el crecimiento de la oferta no procedente de la OPEP en 2025 eclipse el crecimiento de la demanda mundial de petróleo", dijo el analista del Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar en una nota. "La Agencia Internacional de la Energía espera que el crecimiento de la oferta no procedente de la OPEP, liderado por Estados Unidos, Canadá, Guyana y Brasil, aumente la oferta en 1,5 millones de barriles diarios (bpd) el próximo año. Se prevé que la demanda mundial de petróleo solo aumente alrededor de 1 millón de bpd, ya que se espera que la demanda de petróleo de China siga siendo moderada". En Oriente Próximo, Israel dijo el martes que volvería a la guerra con Hezbolá si su tregua fracasaba, y que sus ataques se adentrarían más en Líbano y tendrían como objetivo el propio Estado. El comentario se produjo tras el día más mortífero desde que Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego la semana pasada. En la vecina Siria, los rebeldes que avanzaban contra las fuerzas gubernamentales se acercaron el martes a la gran ciudad de Hama, según afirmaron los rebeldes y un observador de la guerra, tras su sorpresiva toma de Alepo la semana pasada. (Información de Arathy Somasekhar en Houston y Emily Chow en Singapur; edición de Christopher Cushing y Jacqueline Wong; edición en español de Mireia Merino)

