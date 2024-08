Pichardo, tras su plata en París: "No estoy muy motivado para seguir"

Pedro Pichardo, el atleta de origen cubano que compite bajo los colores de Portugal, afirmó este viernes en París que se plantea una retirada, tras ceder por dos centímetros su trono olímpico en triple salto al español Jordan Díaz.

"No sé si acabo la carrera aquí. No sé, en mi cabeza está ya parar" después de esta final, pero "tengo que hablar todavía con mi familia. No estoy muy motivado para seguir, voy a pensarlo", dijo a la prensa Pichardo, que entrena en Portugal con su padre Jorge.

Pichardo fue oro, representando ya a Portugal, en los pasados Juegos de Tokio, pero esta vez se topó con la estrella emergente de la disciplina: el habanero Jordan Díaz, que se impuso en París con un mejor salto de 17,86, y que previamente lo batió en junio en el campeonato europeo, en Roma.

"Fue una buena competencia. Al principio cometí muchos errores (...), y al final perdí por dos centímetros. He fallado, y se demostró el error", explicó Pichardo, de 31 años.

El atleta nacionalizado portugués pecó de prudencia en el primer salto, despegando 20 cm atrás, para aterrizar a 17,79. En el segundo tuvo su mejor marca (17,84), en el tercero hizo un salto nulo, y en el sexto y último 17,81, siempre por detrás de Jordan Díaz.

"Arriesgué todo en el sexto. Infelizmente no salió", dijo.

"En este tipo de competencias no se pueden cometer errores; yo cometí varios y lo pagué", insistió Pichardo, que asegura que guardó hasta el final "la esperanza" de superar a su rival Jordan Díaz.

Avl/ma

AFP