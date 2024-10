Pierre wunsch no considera urgente una relajación rápida de la política monetaria del bce

Por Balazs Koranyi

28 oct (Reuters) - No hay urgencia para que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés más rápidamente, e incluso podría vivir con un pequeño y temporal rebasamiento de su objetivo de inflación, dijo el jefe del banco central belga, Pierre Wunsch, uniéndose a sus colegas en el rechazo de las opiniones más expansionistas. Los dirigentes monetarios del BCE han expresado opiniones muy diferentes sobre los precios y la política monetaria en los últimos días, con algunos preocupados por la posibilidad de que la inflación caiga por debajo del 2% y obligue al BCE a actuar con rapidez, aunque otros dijeron que los riesgos estaban más equilibrados, por lo que el banco debería seguir moviéndose con sumo cuidado. "El empleo es alto, los salarios reales están subiendo y un aterrizaje suave sigue siendo el resultado más probable, por lo que no hay urgencia en acelerar aún más la flexibilización de la política monetaria", dijo Wunsch a Reuters en una entrevista. Los comentarios se producen después de que el gobernador del banco central portugués, Mario Centeno, dijera que un recorte de tipos de 50 puntos básicos debería estar entre las opciones sobre la mesa en diciembre, y de que el italiano Fabio Panetta dijera que no estaba claro que el BCE pudiera detener los recortes de tipos cuando llegue a un nivel neutral, en el que ya no frene el crecimiento. En la actualidad, los mercados prevén un recorte de tipos de 35 puntos básicos para el 12 de diciembre, lo que indica que los inversores calculan un 40% de probabilidad de que el BCE se mueva 50 puntos básicos después de tres recortes de 25 puntos básicos este año. Wunsch coincidió en que la inflación podría volver a situarse en el objetivo del BCE a mediados de 2025, por encima de las previsiones para finales de año, pero que no existía un gran riesgo de una caída sostenida por debajo del 2%. Una caída más rápida de la inflación justificaría nuevos recortes de tipos, pero éstos deberían seguir siendo graduales hasta que se eliminen las restricciones sobre la economía. Wunsch también argumentó que el BCE normalmente mira más allá de las oscilaciones de la inflación causadas por la volatilidad temporal de los precios de la energía y que debería ser realmente simétrico en su enfoque, mirando más allá de las oscilaciones de los costes energéticos en ambas direcciones. "Si la economía se mantiene, rindiendo a su potencial, pero nos quedamos temporalmente por debajo debido a un impacto positivo en la actividad, me parece bien y no deberíamos dramatizar en exceso", dijo. "Estar un poco por debajo del 2% no es un gran acontecimiento si el medio plazo sigue apuntando al 2%" Wunsch también dijo que la inflación subyacente, que filtra los costes energéticos, puede ser un mejor indicador de hasta qué punto el BCE está restringiendo la economía, ya que da una mejor indicación sobre las presiones salariales, especialmente en los servicios, el mayor grupo de la cesta de precios al consumo. "Yo diría que los datos de la inflación subyacente, más que los de la inflación general, pueden darnos una mejor indicación del grado de restricción de la política económica", afirmó Wunsch. Wunsch también advirtió que no hay que precipitarse en diciembre, ya que los grandes acontecimientos y los datos que se publiquen en las próximas semanas tendrán implicaciones de gran envergadura para la economía. "Tendremos mucha información hasta entonces, incluidas otras dos lecturas de la inflación y nuevas proyecciones del personal", dijo. "Habrá elecciones en EEUU, y también tenemos que ver cómo evoluciona el conflicto en Oriente Próximo, por lo que hablar de niveles precisos es prematuro". (Información de Balazs Koranyi; editado por Andrea Ricci; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters