Pilar Alegría asegura que "para nada" Pedro Rocha "se ha autoproclamado" presidente de la RFEF

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, aseguró este jueves que "para nada" Pedro Rocha "se ha autoproclamado" nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y recordó que desde el Gobierno actuarán "conforme" a la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y "basada en garantías".

"No, no se ha autoproclamado, no, no, para nada", respondió Pilar Alegría a los medios tras acudir este jueves en el Cívitas Metropolitano a la presentación del libro 'Cuando ellas tocaron el cielo' de la periodista Silvia Barba.

El pasado lunes, el TAD solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) incoar expediente a Pedro Rocha por haber cometido una "infracción muy grave" al haberse excedido de sus funciones como presidente de la Comisión Gestora federativa tras la marcha de Luis Rubiales.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que convocará "inmediatamente" a la Comisión Directiva para tratar el asunto y el propio Rocha, en un comunicado donde se le denominaba "presidente electo de la RFEF al haber sido el único candidato con los avales necesarios para sostener su candidatura", recalcó que impugnaría el dictamen del tribunal por ser "completamente sorprendente y ajena a toda lógica y sentido jurídico".

Alegría recordó que esta "cuestión se pospuso hasta el próximo jueves" y que lo que van a hacer como Gobierno es "actuar también conforme a la propia resolución del TAD, tomando una decisión, por supuesto, basada en garantías". "Pero también, lógicamente, con ese afán de tener una federación a la altura tan inmensa y tan importante que tienen nuestros propios jugadores", sentenció.