PLAY NINTENDO TOUR INVITA A TODAS LAS FAMILIAS A DISFRUTAR UN VERANO REPLETO DE DIVERSIÓN A LO LARGO DE EE. UU.

REDMOND, Wash.--(BUSINESS WIRE)--jun. 5, 2024--

Este verano Nintendo llevará sonrisas a distintas ciudades de toda la nación junto con Mario, la princesa Peach, Donkey Kong, Pikachu y más personajes con Play Nintendo Tour. Del 13 de junio al 2 de septiembre, Nintendo invita a los niños y sus padres a explorar la diversión y las aventuras sin límites de Nintendo y de la consola Nintendo Switch en varios sitios a través de la nación. El tour nacional es de asistencia gratuita y trae consigo emocionantes experiencias interactivas que incluyen sesiones de fotos con personajes de Nintendo, regalos y sorpresas (hasta agotar existencias), y demos de los más recientes juegos de Nintendo Switch.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240603240222/es/

Este verano, Nintendo traerá sonrisas a ciudades a lo largo de la nación junto con Mario, la Princesa Peach, Donkey Kong, Pikachu y más con Play Nintendo Tour. Del 13 de junio al 2 de septiembre, Nintendo invita a los niños y a sus padres a explorar la interminable aventura y diversión de Nintendo y el sistema Nintendo Switch en varias paradas en todo el país. (Graphic: Business Wire)

Play Nintendo Tour ofrece algo para todos, bien sea descubrir un nuevo personaje favorito, disfrutar una actividad en familia ¡o simplemente presumir de tus habilidades competitivas en el juego Mario Kart 8 Deluxe! Al igual que el sitio web de Play Nintendo, Play Nintendo Tour es un espacio lleno de divertidas actividades, simpáticos personajes de Nintendo, rompecabezas, pruebas, videos y más entretención para las familias.

¿Qué más podrán esperar los jóvenes seguidores de esta experiencia interactiva? Diversas oportunidades para explorar la diversión y la magia de los mundos de Nintendo y de sus personajes. Estos son algunos ejemplos de lo que nos espera:

En este evento los padres podrán unirse a sus hijos en una gran cantidad de diversión y actividades temáticas para toda la familia, incluyendo pruebas de personalidad, grandes rompecabezas de Mario y sus amigos, juegos de memoria y una oportunidad de intentar cazar coloridos objetos en la máquina caza peluches, entre otros. El tour cuenta con un área destinada para los asistentes donde podrán ver más detalles sobre la consola Nintendo Switch y descubrir más juegos recomendados con base en los personajes favoritos de sus familias.

Los invitados recibirán un pasaporte gratuito de Play Nintendo Tour con el que podrán coleccionar calcomanías después de participar en varias actividades del evento. Al completar el pasaporte, recibirán artículos gratuitos de Nintendo como brazaletes de Play Nintendo, páginas para colorear e incluso un código para una prueba gratuita de 14 días a Nintendo Switch Online * (hasta agotar existencias), y por supuesto, la oportunidad de utilizar la máquina caza peluches para conseguir un adorable personaje de peluche. Los asistentes que tengan una cuenta Nintendo también podrán registrarse en el evento a través de My Nintendo para recibir un regalo temático de Super Mario (hasta agotar existencias) y 100 puntos de platino de My Nintendo** que podrán usar para canjear por recompensas en el sitio de My Nintendo.

Play Nintendo Tour los invita cordialmente a visitar los siguientes centros comerciales:

Ciudad/Estado

Centro comercial

Dirección

Fechas

Salt Lake City, UT

The Shops at South Town

10450 S. State Street

Sandy, ut 84070

13 de junio al 16 de junio

Denver, co

FlatIron Crossing

1 W Flatiron Crossing Drive

Broomfield, co 80021

20 de junio al 23 de junio

Houston, tx

The Woodlands Mall

1201 Lake Woodlands Drive

The Woodlands, TX 77380

27 de junio al 30 de junio

Des moines, ia

Jordan Creek Town Center

101 Jordan Creek Parkway,

West Des Moines, IA 50266

11 de julio al 14 de julio

Philadelphia, PA

King of Prussia

160 N Gulph Road

King of Prussia, PA 19406

18 de julio al 21 de julio

East Rutherford, NJ

American Dream®

1 American Dream Way,

East Rutherford, NJ 07073

25 de julio al 28 de julio

Greenville, sc

Haywood Mall

700 Haywood Road

Greenville, sc 29607

1 de agosto al 4 de agosto

Miami, fl

Aventura Mall

19501 Biscayne Blvd

Aventura, fl 33180

8 de agosto al 11 de agosto

Minneapolis, MN

Mall of America®

60 E Broadway

Bloomington, MN 55425

30 de agosto al 2 de septiembre

No olvides que Nintendo Switch cuenta con la función Control parental que les permite gestionar a los adultos el acceso al contenido al que sus hijos pueden acceder. Para obtener más información sobre otras funciones, visita https://www.nintendo.com/switch/.

¿Quieres descubrir otras formas de divertirte este verano? ¡Nintendo y Universal Studios Hollywood van a celebrar el primer aniversario de SUPER NINTENDO WORLD™ con mucho estilo! Salta hacia tu siguiente aventura vacacional con SUPER NINTENDO WORLD™ One-year Anniversary Celebration Sweepstakes*** de My Nintendo™ a partir del 11 de junio de 2024 y hasta el 4 de septiembre de 2024. Visita https://my.nintendo.com/news el 11 de junio de 2024 para ver más detalles.

*Se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para las funciones en línea. La prueba gratuita se convertirá automáticamente en una suscripción de pago recurrente por treinta (30) días, por el precio entonces vigente, a menos que desactives la renovación automática antes de que concluya el periodo de prueba. Para los usuarios mayores de 18 años se requiere una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal. La prueba gratuita no podrá ser canjeada para una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, o por una cuenta Nintendo con una suscripción individual o familiar activa. No está disponible en todos los países. Se requiere una conexión a internet para las funciones en línea. Aplican términos. nintendo.com/switch-online

**Se requiere una cuenta Nintendo para recibir y canjear los puntos de My Nintendo. Aplican términos ( https://accounts.nintendo.com/term_point ).

***sin obligación de compra para participar. no será válido cuando esté prohibido. abierto a los residentes legales de ee. uu. o del distrito de columbia que sean mayores de 18 años. el sorteo inicia el 11/06/2024 a las 10:00 y finaliza el 04/09/2024 a las 23:00 (horario del pacífico). para participar, deberás: (1) contar con una cuenta nintendo (si no tienes una cuenta nintendo, podrás crear una en https://my.nintendo.com/ ); (2) visita https://my.nintendo.com/rewards/8d371fce4d6d0b05; (3) inicia sesión en tu cuenta nintendo; y (4) canjea 10 puntos de platino por cada entrada en el sitio web my nintendo super nintendo world™ one-year anniversary celebration sweepstakes ( https://my.nintendo.com/rewards/8d371fce4d6d0b05 ) como se indica en el reglamento oficial. límite de tres (3) entradas por persona. un (1) ganador recibirá como premio un viaje por tres (3) días y dos (2) noches para el ganador y hasta tres (3) acompañantes a universal studios hollywood en universal city, california. el viaje incluye: viaje de ida y regreso por avión en clase económica para el ganador y hasta tres (3) acompañantes desde un aeropuerto principal cercano al lugar de residencia del ganador (según lo determine universal studios hollywood a su discreción) a los ángeles, california; dos (2) noches de alojamiento en un hotel estándar (una habitación, ocupación cuádruple, alojamiento e impuestos únicamente) en el hotel sheraton universal (u otro hotel cercano según lo determine universal studios hollywood a su discreción); transporte terrestre no exclusivo entre el aeropuerto y el hotel en los ángeles, california; y boletos de admisión general para dos (2) días al parque de diversiones universal studios hollywood para el ganador y hasta tres (3) acompañantes. si el ganador es residente del estado de california, el transporte aéreo podrá ser sustituido por otro método de transporte a la discreción de universal studios hollywood. dependiendo de la asistencia del público, se podrían requerir reservaciones a través de virtual line para ingresar a super nintendo world™. el valor regular del premio en el mercado es de usd 4450.00 (el valor actual podría variar dependiendo de la fecha y el sitio de partida). se requiere una cuenta nintendo para recibir y canjear los puntos de my nintendo. aplican términos ( https://accounts.nintendo.com/term_point ). las probabilidades de ganar dependerán de la cantidad de entradas elegibles recibidas. aplican detalles y restricciones. visita https://www.nintendo.com/events/rules/mynintendo-super-nintendo-world-one-year-anniversary-celebration-sweepstakes para ver el reglamento oficial. patrocinador: nintendo of america inc., 4600 150th avenue ne, redmond, wa 98052

Acerca de Nintendo: Nintendo Co., Ltd., con sede principal en Kioto, Japón, ha creado franquicias reconocidas a nivel mundial, incluyendo Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ y Splatoon™ a través de productos que integran consolas y programas. Nintendo tiene como objetivo ofrecer experiencias de entretenimiento únicas e intuitivas para todos, fabricar y comercializar equipos para videojuegos como las consolas de la familia Nintendo Switch™, desarrollar e implementar aplicaciones para dispositivos inteligentes, y colaborar con socios autorizados en una variedad de iniciativas de entretenimiento como contenido visual y parques de diversión temáticos. Nintendo ha vendido más de cinco mil ochocientos millones de videojuegos y más de ochocientos cincuenta millones de consolas a nivel global. Desde el lanzamiento Nintendo Entertainment System™ hace más de 30 años hasta hoy y con miras hacia el futuro, la misión prevalente de Nintendo es crear una experiencia única de entretenimiento que haga sonreír a personas de todo el mundo. Nintendo of America Inc., una empresa subsidiaria de propiedad absoluta ubicada en Redmond, estado de Washington, funciona como sede principal para las operaciones de Nintendo en Norte y Suramérica. Para ver más información, visita el sitio web oficial de Nintendo en https://www.nintendo.com/.

Nota para los editores: Los materiales de comunicación de prensa están disponibles en https://press.nintendo.com. Este sitio requiere el uso de una contraseña. Inscríbete en el sitio web para obtener credenciales de acceso.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240603240222/es/

contact: información de contacto:

Golin

Justin Aclin

213-335-5536

jaclin@golin.com

Keyword: united states north america washington

Industry keyword: software theme parks entertainment hispanic hardware events/concerts family consumer electronics consumer technology children electronic games

SOURCE: Nintendo

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/05/2024 05:24 pm/disc: 06/05/2024 05:24 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240603240222/es

AP