Plusmarquista mundial olímpico mayer queda fuera del decatlón por lesión

Por Julien Pretot

PARÍS, 1 ago (Reuters) - El plusmarquista mundial de decatlón Kevin Mayer quedó fuera de la competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a una lesión en el muslo, informó el jueves el Comité Olímpico Francés.

El doble medallista olímpico de plata francés se lesionó al sufrir una aparatosa caída durante la prueba de 110 metros vallas del triatlón de la Liga de Diamante de París a principios de este mes.

Mayer, cuyo récord de 9.126 puntos se mantiene desde 2018, explicó que no se había recuperado completamente de la lesión.

"Desafortunadamente, las pruebas no fueron concluyentes y no nos dan ninguna esperanza de ser competitivos mañana. Es la ley del deporte y es duro. No estaré en la salida del decatlón", escribió el atleta de 32 años en Instagram.

La competencia de decatlón comienza el viernes.

(Reporte de Julien Pretot; editado en español por Daniela Desantis)

Reuters