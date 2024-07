"Podía haber caído de uno u otro lado", admite Deschamps

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en declaraciones a la televisión beIN Sports después de eliminar a Portugal en cuartos de final de la Eurocopa:

"Ha sido un partido muy tenso, reñido. Podría haber caído de uno u otro lado, aunque nosotros tuvimos un buen final. Estoy muy contento por el grupo, hemos conseguido superar esto. Estamos una vez más en semifinales. Disfrutaba ya estando en cuartos, ahora vamos a saborearlo un poco más. Esto se está convirtiendo en una costumbre, pero es algo que no hay que banalizar, eso lo digo siempre. (Sobre el cambio de Mbappé durante la prórroga) Evidentemente, está cansado porque muscularmente no es fácil. Lo veía ya en la primera parte de la prórroga, que le costaba y no servía de nada tenerle en el campo".

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, en declaraciones a la televisión portuguesa SportTV:

"Hemos perdido, pero con orgullo, en la tradición portuguesa de darlo todo hasta el final. Nuestros jugadores crecerán mucho con esta experiencia. Hemos tenido una actuación que nos hace mirar con gran orgullo hacia el futuro. (Sobre Pepe, que terminó llorando a sus 41 años) Es un guerrero. Lo que Pepe hizo hoy y durante el torneo fue ejemplar".

El atacante francés Ousmane Dembelé en declaraciones a la televisión francesa M6:

"Todos estamos felices por esta victoria en la tanda de penales. Portugal es un equipo muy importante, al que es difícil controlar. Creo que ha sido un buen partido por parte de ambas formaciones. Hemos merecido ganar esta batalla".

El arquero francés Mike Maignan en declaraciones a la televisión francesa M6:

"Estoy feliz por todos. No ha sido un partido fácil, teníamos frente a nosotros a una gran nación, ya sabíamos que iba a ser complicado. Defensivamente estuvimos sólidos y les pusimos en dificultades".

El defensa portugués Pepe en declaraciones a la televisión portuguesa SportTV:

"Habrá tiempo para hablar de mi futuro. Debemos recuperarnos de este gran dolor. Teníamos capacidad para ganar esta competición. Ahora tenemos que levantar la cabeza".

El centrocamista portugués Bernardo Silva, a la televisión de su país:

"Igual que fue cruel para Eslovenia en octavos [la victoria portuguesa en los penales], hoy ha sido cruel para nosotros. Seguimos adelante. Es una lección e intentaremos mejorar. Tenemos que aprender de ello".

bvo-bpa/fbx/dr/mcd

AFP