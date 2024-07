Pogacar gana etapa 19 del tour de francia con inesperado ataque en solitario en los alpes

19 jul (Reuters) - Tadej Pogacar ofreció una clase magistral de escalada al imponerse en solitario el viernes en los Alpes en la etapa 19 del Tour de Francia, un recorrido de 145 kilómetros entre Embrun e Isola 2000.

El explosivo ataque del esloveno para ganar la etapa le acercó un paso más al título, ya que el portador del maillot amarillo aplastó a sus rivales más cercanos y amplió su ventaja sobre Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Tras superar a 2 kms de la meta al corredor que lideraba la etapa en solitario, Matteo Jorgenson, la ventaja de Pogacar sobre el segundo clasificado, Vingegaard, supera ya los cinco minutos, mientras que Evenepoel está a más de siete minutos a falta de dos etapas.

"Hablábamos en el campo de entrenamiento de cómo queríamos correr este día y lo hemos hecho exactamente como habíamos dicho, hasta el punto en el que he atacado. Fue realmente perfecto al 100%", dijo Pogacar.

"Me quedé un poco vacío en los últimos 2 kms. Cuando atrapé a (Richard) Carapaz y Simon Yates, ya había un límite. Pero luego, cuando he visto que Matteo también perdía un poco, he intentado pasar", agregó. "Cuando intenté pasarle con un poco de velocidad, me mataron las piernas. Y entonces pensé que tal vez volvería y me adelantaría o algo así. Hoy ha estado muy fuerte, 'chapeau' a Matteo y a todos los escapados".

Después de que seis corredores se escaparan, fue Jorgenson quien hizo el primer movimiento para ponerse en cabeza, pero a falta de 10 kms, el ecuatoriano Carapaz intentó alcanzar al estadounidense, con Simon Yates no demasiado lejos.

Pogacar iba tres minutos por detrás y atacó a menos de 9 kms de la meta, dejando atrás a Vingegaard y Evenepoel. Impulsado por su furioso pedaleo, pasó a Carapaz a falta de 3,5 kms y a Yates 500 metros después. Jorgenson sólo pudo ver cómo el esloveno le adelantaba con facilidad y cruzaba la meta en solitario, la cuarta etapa que consigue este año en el Tour.

El sábado se disputará la penúltima etapa, otra vez de montaña, de 133 kms entre Niza y Col de la Couillole, antes de la contrarreloj final del domingo entre Mónaco y Niza. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

