Policía paquistaní trata de reprimir marcha a favor de encarcelado ex primer ministro

ISLAMABAD (AP) — La policía paquistaní disparó el lunes gases lacrimógenos contra los partidarios del ex primer ministro encarcelado Imran Khan para impedirles entrar en la capital, donde esperaban realizar una sentada para exigir su liberación, informaron funcionarios.

El lanzamiento de gases lacrimógenos ocurrió poco después de que los manifestantes, que viajaron 150 kilómetros (93 millas) desde el inquieto noroeste, comenzaran a llegar y a reunirse cerca de Islamabad. Desafiaron un bloqueo, gases lacrimógenos anteriores y arrestos generalizados a pesar de la prohibición de manifestaciones en la ciudad.

El hecho se produjo un día después de que la dirección del partido de Khan continuara con la “marcha larga” incluso cuando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko llegó para una visita de tres días. Fue recibido en un aeropuerto cerca de la capital por el primer ministro Shehbaz Sharif el lunes por la noche.

Las autoridades dijeron que al menos un oficial de policía murió y varios oficiales y manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos. Los marchantes parecían decididos a entrar en Islamabad, donde el bloqueo, que ha estado en vigor durante dos días, ha interrumpido la vida diaria.

El gobierno estaba en conversaciones con el partido de Khan para evitar más violencia, dijeron funcionarios.

Khan, que ha estado en la cárcel durante más de un año y enfrenta más de 150 casos criminales, sigue siendo popular. Su partido, Pakistán Tarik-e-Insaf, o PTI, dice que los casos tienen motivaciones políticas.

Se esperaba que una caravana de vehículos que transportaba a los manifestantes entrara en la capital el lunes por la noche. Los funcionarios de seguridad dicen que esperan entre 9.000 y 11.000 manifestantes, mientras que el PTI dice que el número será mucho mayor.

Videos en redes sociales mostraron a partidarios de Khan usando máscaras de gas y gafas protectoras.

El viaje entre Islamabad y otras ciudades se ha vuelto casi imposible. Se vieron ambulancias y autos dando la vuelta en áreas a lo largo de la autopista Grand Trunk Road en la provincia de Punjab, donde se usaron contenedores de transporte para bloquear carreteras.

Videos en internet muestran a manifestantes operando maquinaria pesada para remover los contenedores.

“Estamos determinados y llegaremos a Islamabad, aunque la policía use gases lacrimógenos para detener nuestra marcha”, dijo a The Associated Press el líder del PTI, Kamran Bangash. “Superaremos todos los obstáculos uno por uno, y nuestros partidarios están quitando los contenedores de las carreteras”.

Bangash también dijo que la esposa de Khan, Bushra Bibi, quien recientemente fue liberada bajo fianza en un caso de corrupción, liderará la marcha junto con Ali Amin Gandapur, el ministro principal en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde el partido de Khan sigue en el poder.

Anteriormente, casi a 50 kilómetros (30 millas) de Islamabad, Bibi, vestida con una burqa blanca de pies a cabeza, se dirigió a los manifestantes desde un camión, instándolos a perseverar en su objetivo y liberar a Khan. Luego gritó “Dios es grande” y se fue.

El principal oponente político de Khan, Sharif, encabeza el gobierno actual.

El portavoz de Sharif, Attaullah Tarar, dijo el domingo que cada vez que llega a Pakistán una delegación extranjera de alto perfil, el PTI “comienza la política de marchas largas y asaltos a Islamabad para dañar la economía”.

Algunos economistas dicen que las protestas causan daños por miles de millones de rupias a la frágil economía del país.

Los manifestantes el domingo por la noche quemaron árboles mientras la policía disparaba gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes. Los partidarios de Khan respondieron usando hondas y lanzando piedras al personal de seguridad.

En un intento por frustrar la protesta, la policía ha arrestado a más de 4.000 partidarios de Khan desde el viernes y suspendió los servicios móviles e internet “en áreas con preocupaciones de seguridad”, lo cual el PTI dijo que afectó su llamado en redes sociales para una protesta. El jueves, un tribunal prohibió las manifestaciones en la capital y el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, dijo que cualquiera que violara la prohibición sería arrestado.

Las autoridades dicen que solo los tribunales pueden ordenar la liberación de Khan, quien fue destituido en 2022 mediante una votación de no confianza en el Parlamento. Ha estado encarcelado desde su primera condena en un caso de corrupción, en agosto de 2023.

Khan ha sido condenado en varios casos. Sus condenas fueron posteriormente anuladas en apelación, pero no puede ser liberado debido a otros casos pendientes en su contra.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, y Asim Tanveer en Multan, Pakistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP