Polonia imputará a tres bielorrusos por desviar un vuelo de ryanair en 2021

VARSOVIA, 6 sep (Reuters) - La fiscalía polaca tiene pruebas suficientes para acusar a tres ciudadanos bielorrusos por el aterrizaje forzoso en Minsk en 2021 de un avión civil en el que viajaba un periodista de la oposición, que fue detenido posteriormente, según informaron el viernes las autoridades polacas.

En lo que algunos dirigentes de la UE calificaron entonces de secuestro, el vuelo de Ryanair procedente de Atenas y con destino a Lituania fue desviado a la capital de Bielorrusia escoltado por un caza MiG-29. Al aterrizar, el periodista disidente bielorruso Roman Protasevich y su novia rusa Sofia Sapega fueron detenidos.

El avión estaba matriculado en Polonia. En un comunicado, la fiscalía polaca informó de que había decidido presentar cargos contra tres bielorrusos a los que identificó como: Leonid C. (ex director de la agencia bielorrusa de navegación aérea), Yevguenia T. (jefa del turno de control del tráfico aéreo en Minsk) y Andrei AM (jefe del KGB).

La legislación polaca no permite publicar los apellidos de las personas que se enfrentan a cargos penales.

Los cargos se refieren a la toma de control del vuelo de Ryanair al proporcionar a la tripulación información falsa sobre un supuesto artefacto explosivo a bordo de la aeronave, añadieron.

"Esto dio lugar a la privación ilegal de libertad de 132 personas a bordo de la aeronave, incluidos ciudadanos de la República de Polonia".

La fiscalía dijo que los sospechosos no se encontraban en Polonia. Se emitieron órdenes de detención y la fiscalía dijo que presentarían una petición judicial para emitir órdenes de detención europeas y solicitar a Interpol que iniciara una búsqueda con difusión roja.

La Unión Europea prohibió a las compañías aéreas bielorrusas sobrevolar su territorio o tener acceso a sus aeropuertos como parte de las sanciones impuestas tras el incidente de 2021. Protasevich fue condenado a ocho años de prisión en mayo de 2023 por delitos como incitación al terrorismo, organización de disturbios masivos y difamación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, pero fue indultado ese mismo mes, según informaron medios de comunicación estatales bielorrusos. Sapega también fue indultado en junio de 2023. (Información de Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Alex Richardson; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters