Por qué AP anunció a Trump como ganador en Georgia

WASHINGTON (AP) — La historia de cómo Donald Trump ganó el emergente estado indeciso de Georgia es una historia de márgenes.

Hace cuatro años, perdió el estado por poco menos de 12.000 votos. Lo recuperó gracias a mejoras microscópicas pero decisivas en sus totales de votos en docenas de condados profundamente republicanos, muchos de ellos pequeños y rurales. Aun así, fue suficiente para situarse en cabeza con el 50,8% de los votos cuando The Associated Press anunció su victoria a las 12.58 de la madrugada del miércoles.

Aunque es probable que la contienda se estreche a medida que se cuenten más papeletas, en las zonas de tendencia demócrata no se contabilizaron suficientes votos para que la vicepresidenta Kamala Harris superara la ventaja de Trump, lo que le habría exigido obtener el 56,1% de los votos restantes. También obtuvo un resultado ligeramente inferior al de Joe Biden en algunos condados de gran densidad de población del área metropolitana de Atlanta. Por ejemplo, en el condado de Fulton, Biden obtuvo el 72,59% de los votos en 2020. Este año, Harris obtuvo el 71,89% en el momento del anuncio de los resultados votación.

Esas pequeñas diferencias fueron suficientes para asegurar los 16 votos del Colegio Electoral de Georgia para Trump. Pero también son otro dato destacado que sugiere que Georgia será un campo de batalla muy disputado en los próximos años.

CANDIDATOS: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

GANADOR: Trump

Hora de cierre de las urnas: 7 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

Georgia se consideró durante mucho tiempo un bastión republicano. Pero en 2020, la ajustada victoria de Biden le convirtió en el primer aspirante presidencial demócrata desde Bill Clinton en 1992 que ganaba en el estado, un campo de batalla político emergente que se ha hecho más competitivo por los cambios demográficos y el auge del área metropolitana de Atlanta.

Aun así, había pocas garantías de que en 2024 el triunfo se repitiera.

Harris hizo campaña agresivamente en el estado, pero Georgia parecía ser un poco más difícil de alcanzar para ella que otros campos de batalla.

Sin embargo, la dinámica política de Georgia es volátil. Y el estado aún estaba en juego el día de las elecciones porque el control del partido republicano se aflojó a medida que morían los votantes blancos de más edad. A menudo han sido sustituidos por un elenco más joven y racialmente más diverso.

Pero el hecho de que muchos de los que se mudaron a la floreciente zona de Atlanta trajeran consigo sus ideas políticas no significó que los fundamentos cambiaran drásticamente. Biden venció a Trump por sólo 11.779 votos en 2020. Trump obtuvo los 16 votos colegiados del estado.

Por qué la ap anunció el ganador: en el momento en que se anunció el resultado de la contienda, trump iba liderando por 125.000 votos. casi todos los votos anticipados en georgia habían sido reportados. su ventaja era mayor de lo que harris podría esperar compensar con los votos restantes en los bastiones demócratas. trump estaba ligeramente por delante de su desempeño en 2020 en suficientes condados para borrar el déficit de menos de 12.000 votos por el cual perdió georgia hace cuatro años.

