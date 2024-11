Por qué AP anunció como ganador a Tim Sheey en el Senado de Montana

WASHINGTON (AP) — El republicano Tim Sheehy redujo los márgenes del senador demócrata Jon Tester en los condados más poblados de Montana y aumentó su ventaja en las regiones rurales menos pobladas del estado, creando una diferencia que el titular no pudo alcanzar cuando The Associated Press anunció los resultados de la contienda.

Sheehy recortó los márgenes de Tester de hace seis años en los condados donde vive la mayoría de la población del estado. En el condado de Gallatin, en Bozeman, Sheehy obtuvo aproximadamente 5 puntos porcentuales más que su homólogo republicano en la contienda de 2018. En los condados de Lewis y Clark y Yellowstone —donde se encuentran la capital, Helena, y la ciudad más poblada del estado, Billings— Sheehy también redujo la ventaja de Tester.

Estas ganancias y el dominio en los condados rurales menos poblados del estado permitieron a Sheehy construir una ventaja que Tester no pudo alcanzar, incluso si ganaba los votos restantes de manera abrumadora, en el momento en que se anunció el resultado de la contienda a las 6:26 de la mañana, hora del este.

CANDIDATOS: Tester (D) vs. Sheehy (R) y dos más.

GANADOR: Sheehy

Hora de cierre de las urnas: 10 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda: tester, que aspiraba a un cuarto mandato, es un agricultor de cereales y miembro de un grupo político cada vez más olvidado: un demócrata de las llanuras del norte.

Sheehy, exmarino de la fuerza especial SEAL y acaudalado ejecutivo del sector aeroespacial, tachó a Tester de ser un privilegiado de Washington. Tester tachó a su oponente de "falso vaquero". Pero quizá lo más destacable de la contienda haya sido la avalancha de gastos de campaña.

Los republicanos confían en que su camino hacia la mayoría en el Senado pase directamente por Montana y los demócratas están desesperados por mantener un estrecho control, por lo que el gasto total podría superar los 315 millones de dólares. Esto equivale a casi 500 dólares por cada uno de los 648.000 votantes activos registrados en el estado, un récord para unas elecciones al Congreso en términos de gasto por votante, según los funcionarios del partido.

Los demócratas iban camino de gastar casi 50 millones de dólares más que los republicanos, según datos de la Comisión Electoral Federal y de la empresa de seguimiento de medios AdImpact.

Por qué la ap anunció el ganador: aunque tester lograra un margen abrumador de votos, por encima de lo que estaba obteniendo cuando se anunció el resultado de la contienda, no alcanzaría a sheehy.

