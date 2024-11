Por qué AP anunció como ganador a Trump en Michigan

WASHINGTON (AP) — La ventaja de Donald Trump en el estado del “muro azul”, Michigan, se hizo infranqueable después de que mejorara su margen en el condado de Detroit y ganara abrumadoramente en partes del estado de tendencia republicana, cerrando el camino de la victoria a la vicepresidenta Kamala Harris.

Como en otros estados disputados, la victoria de Trump en Michigan, anunciada a las 12:54 de la madrugada del miércoles, se produjo en los márgenes.

Harris aún ganaba en el populoso bastión demócrata del condado de Wayne, pero no al nivel al que lo hizo el presidente Joe Biden hace cuatro años. Incluso si Harris hubiera ganado 9 de cada 10 de las papeletas que quedaban por contar, no habría podido alcanzar a Trump en el momento en que se anunció el resultado de la contienda.

Trump ganó en los condados más republicanos y más moderados del Partido Republicano y se mantuvo a un punto porcentual de Harris en las zonas políticamente divididas del estado.

CANDIDATOS: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Randall Terry (U.S. Taxpayers Party) v. Robert F. Kennedy Jr. (Natural Law Party) vs. Joseph Kishore vs. Cornel West.

GANADOR: Trump

Hora de cierre de las urnas: 8 y 9 de la noche, hora del este. michigan abarca dos zonas horarias, por lo que la mayor parte del estado comenzará a reportar resultados mientras algunos votantes en la península superior están emitiendo votos hasta las 9 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

Michigan jugó un papel decisivo a la hora de determinar la presidencia en las dos anteriores contiendas por la Casa Blanca.

El estado fue uno de los tres campos de batalla presidenciales, junto con Pensilvania y Wisconsin, que se decantó por Trump por un estrecho margen en 2016 tras casi 30 años apoyando a los demócratas para la presidencia. Cuatro años después, el demócrata Joe Biden volvió a ganar los tres estados para los demócratas, con un margen en Michigan de unos 154.000 votos de los más de 5,5 millones de votos emitidos.

El resultado de las elecciones de este año estuvo en el filo de la navaja. Algunas zonas de clase trabajadora del estado con vínculos ancestrales con los demócratas se decantaron por Trump. Mientras tanto, Grand Rapids, antiguo bastión del Partido Republicano, se ha decantado por los demócratas.

Trump y Harris hicieron una intensa campaña en busca de los 15 votos del Colegio Electoral de Michigan desde que se convirtieron en los nominados de sus partidos, con un enfoque en Detroit y sus suburbios, ricos en votos, y en el condado de Kent, en el oeste, hogar de Grand Rapids y un área clave de oscilación del estado.

Por qué la ap anunció el ganador: la ventaja de trump en el populoso condado de wayne, sede de detroit y dearborn, mejoró respecto a su rendimiento en esa zona de hace cuatro años, y harris no pudo recortar distancias con el número de votos que quedaban por escrutar.

