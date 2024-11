Por qué la AP declaró a Trump ganador de la contienda presidencial en Nevada

WASHINGTON (AP) — El presidente electo Donald Trump ganó su sexto estado clave de las elecciones de 2024 el sábado en la madrugada, derrotando a la vicepresidenta Kamala Harris en Nevada.

The Associated Press declaró a Trump ganador después de concluir que no había suficientes boletas sin contar en las áreas más firmemente demócratas del estado que permitieran superar la ventaja de 46.000 votos del expresidente sobre la nominada demócrata.

Trump aseguró un segundo mandato el miércoles en la madrugada cuando Wisconsin le permitió sumar más de los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para ganar, por lo que los seis votos colegiados de Nevada sólo incrementaron su margen de victoria: ahora tiene 301 votos colegiados y ha ganado seis de los siete estados más disputados. El único resultado que queda pendiente de anunciar es el de Arizona.

La AP sólo declara un ganador una vez que puede determinar que un candidato rezagado no puede cerrar la brecha y superar al líder de votos.

A continuación presentamos un vistazo a cómo la AP declaró al ganador de esta contienda:

CANDIDATOS: Kamala Harris, vicepresidenta demócrata; Donald Trump, republicano; Chase Oliver (Libertario); Joel Skousen (Partido Americano Independiente), o “Ninguno de estos candidatos”.

GANADOR: Trump.

Hora de cierre de las urnas: 10 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

Nevada tiene uno de los mejores historiales generales del país en lo que respecta a ser un indicador de quién ganará los comicios presidenciales, aunque sus votantes apoyaron a la demócrata Hillary Clinton frente a Trump en 2016. El estado sigue siendo muy disputado. Harris y Trump efectuaron frecuentes visitas a Nevada desde que se convirtieron en los nominados de sus partidos, incluidos mítines de Halloween en el condado de Clark, donde se encuentran las ciudades de Henderson y Las Vegas. Ambos equipos de campaña concentraron sus visitas en esas dos urbes, al igual que en Reno, en el condado de Washoe.

En las elecciones estatales, los demócratas sólo suelen ganar en dos de los 17 condados de Nevada: Clark y Washoe. Que ganen o no depende de qué tan grandes sean sus márgenes en esos dos condados. El condado de Clark tiene, por mucho, la mayor población en el estado; el obtener un amplio margen de votos allí es vital para el éxito electoral demócrata. En 2020 representó el 69% del total de los sufragios del estado.

Washoe es más competitivo, aunque los demócratas han prevalecido sistemáticamente allí en campañas estatales de alto perfil, incluida la fallida candidatura para reelegirse del gobernador demócrata Steve Sisolak en 2022. Los republicanos tienden a ganar el resto del estado por amplios márgenes.

Por qué la ap anunció el ganador:

La mayoría de las boletas finales que se contaron provienen de los condados de Clark y Washoe. Ambos tienen un largo historial de apoyar a los demócratas para presidente. A nivel estatal, los votos contados después del día de las elecciones también han tendido a favorecer a los demócratas.

La ventaja de votos de Trump se redujo a medida que se contaban más de estas boletas durante el transcurso de la semana, pero Harris no estaba ganando esas boletas por un margen suficientemente grande que le permitiera superar a Trump en el liderazgo. En el momento en que la AP anunció al ganador, la agencia noticiosa estimó que Harris necesitaría ganar el 85% de todas las boletas restantes por contar, un margen de victoria que nunca logró en ninguna actualización desde que las urnas cerraron.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP