Por qué la campaña de biden no celebra la condena por delito grave de trump

Por Jarrett Renshaw y Stephanie Kelly

3 jun (Reuters) - A raíz de la histórica condena de Donald Trump por suplantación de identidad, los demócratas se debaten sobre la importancia que deberían tener los delitos de Trump en la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Hasta ahora, la respuesta es "no mucho".

Aunque la mayoría de los demócratas se emocionaron al ver a Trump condenado el pasado jueves por 34 delitos graves, muchos están adoptando un enfoque de "esperar y ver" respecto a la publicidad y las nuevas estrategias, incluidos altos cargos de la campaña de Biden.

Quieren observar las encuestas y las reacciones de los votantes antes de reaccionar con fuerza a este momento sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

En más de una docena de entrevistas, funcionarios de la campaña de Biden y demócratas que participan en campañas en estados disputados dijeron a Reuters que creen que cualquier dolor político que sufra Trump se producirá en gran medida de forma orgánica debido a la intensa atención de los medios de comunicación y sin necesidad de que ellos amplifiquen y remarquen la cuestión.

Si las encuestas de los próximos días y semanas muestran que el veredicto está influyendo realmente en los votantes, es posible que cambien de rumbo. "Háblenme de nuevo dentro de 10 días, cuando desaparezcan los titulares", dijo un demócrata de alto rango.

"Podríamos ver a algunos independientes que no pueden votar a un delincuente pasarse a Biden, o podríamos ver una oleada de partidarios blandos de Biden que sienten que esto es una extralimitación pasarse a Trump. Aún no lo sabemos", agregó.

Algunas de las primeras encuestas, incluidas las de Reuters/Ipsos, muestran que una pequeña pero significativa parte de los republicanos afirman que la condena hace menos probable que voten a Trump en noviembre.

El propio Biden podría atacar con más fuerza el lunes en un acto privado, fuera de cámara, de recaudación de fondos para la campaña en Greenwich, Connecticut, su primer acto político desde la condena.

El hijo de Biden, Hunter, compareció el lunes ante un tribunal por una causa penal contra él por la compra y posesión de un revólver en 2018, en un juicio que los republicanos podrían destacar en sus propios mensajes electorales.

El acercamiento de enfoque suave hacia Trump hasta ahora está frustrando a algunos partidarios de Biden que quieren usar la condena para resaltar un mensaje de que no es apto para el cargo, incluido el comité de acción política externo; quieren que el presidente use su púlpito para presionar el caso contra su contrincante republicano.

"Creo que hay que tatuar en la frente de Donald Trump que es un delincuente convicto", dijo Jeff Timmer, asesor principal del Proyecto Lincoln, un grupo anti-Trump formado por antiguos estrategas republicanos. Biden debería incluir el delito en su discurso de apertura del primer debate presidencial previsto para el 27 de junio, dijo.

MoveOn.org, un grupo de defensa progresista, ya ha regalado unas 50.000 pegatinas de "Trump es un delincuente", 10 veces más que cualquier otro regalo similar en años, dijo Britt Jacovich, portavoz de MoveOn.

"Este ha sido uno de nuestros momentos más energizantes para los miembros de MoveOn en todo el año", contó Jacovich.

Biden no se regodea

La semana pasada, el demócrata Biden calificó a Trump y a los republicanos de "imprudentes" y "peligrosos" por sugerir que el juicio con jurado había sido amañado, justo antes de pivotar hacia un nuevo y sorpresivo plan israelí de alto el fuego, arrebatando parte del protagonismo mediático a la condena de Trump.

Su enfoque en apoyar el sistema de jurado tiene sentido, dado el número limitado de votantes persuadibles en Estados Unidos, dicen algunos. "No va a hacer cambiar de opinión a nadie diciendo nada más que el jurado ha hablado y yo siempre he respetado el sistema de jurados", dijo el estratega demócrata James Carville.

Biden pasó el fin de semana en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware, montando en bicicleta, asistiendo a la iglesia y evitando las preguntas a gritos de los periodistas sobre si Trump debería ser descalificado de las elecciones. Estaba con su hijo Hunter.

"Los demócratas, en particular Biden porque no es su marca, no quieren parecer que se regodean (en Trump)", dijo Ray La Raja, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Massachusetts Amherst. Ese regodeo "podría utilizarse para contrarrestar a los partidarios de Trump".

Enfurecidos por su condena, los partidarios de Trump han inundado sitios web con llamamientos a disturbios, revolución y represalias violentas. Algunos pedían ataques a los miembros del jurado, la ejecución del juez, el magistrado Juan Merchan, o la guerra civil abierta y la insurrección armada.

La campaña de reelección de Biden ha dicho a sus partidarios que a Trump sólo se le puede derrotar en las urnas, y ha pedido dinero a sus seguidores, señalando que la campaña de Trump dijo que había recaudado 52,8 millones de dólares tras el veredicto del jurado.

"Necesitamos tu ayuda para contraatacar y mantenerle fuera de la Casa Blanca", dijo el domingo en un mensaje la campaña de Biden, que declinó hacer comentarios sobre esta historia y no proporcionó detalles sobre las primeras cifras de recaudación de fondos desde la condena. (Reporte de Jarrett Renshaw y Stephanie Kelly; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters