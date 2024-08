Posible huelga en puertos de eeuu podría retrasar el transporte de mercancías meses: expertos

Por Lisa Baertlein

LOS ÁNGELES, 14 ago (Reuters) - Una posible huelga en los puertos marítimos estadounidenses de la Costa Este y del Golfo de México podría retrasar el transporte de mercancías durante semanas o incluso meses, dijeron el miércoles expertos en transporte marítimo.

Minoristas como Walmart y otros importadores se han apresurado a traer mercancías antes de que expire, el 30 de septiembre, el contrato sindical que cubre a unos 45.000 estibadores en tres docenas de puertos marítimos desde Texas hasta Maine.

La Asociación Internacional de Estibadores, que representa a esos trabajadores, ha prometido ir a la huelga el 1 de octubre si no se firma un nuevo contrato. Los analistas de Sea-Intelligence, una empresa de Copenhague, calculan que una huelga de un día podría tardar entre cuatro y seis días en liquidar el retraso. "Esto significa que una huelga de una semana a principios de octubre no se resolvería hasta mediados de noviembre", dijo Alan Murphy, director general de Sea-Intelligence. Una huelga de dos semanas podría significar que los puertos no volverían a operar con normalidad hasta 2025, agregó. Las conclusiones se hacen eco de un aviso de A.P. Moller-Maersk , uno de los mayores proveedores de transporte marítimo, que dijo que un cierre de una semana podría requerir hasta seis semanas de recuperación, "con importantes atrasos y retrasos que se agravan con cada día que pasa". La estrategia de embarque anticipado ha tenido un coste considerable para los cargadores.

Según Peter Sand, analista jefe de la plataforma de precios Xeneta, el precio de un contenedor de 40 pies a la costa este de Estados Unidos desde Extremo Oriente superó los 10.000 dólares a principios de julio, frente a los 2.100 dólares de principios de abril.

"El riesgo de huelgas en los puertos era algo que había que afrontar con medidas tempranas", dijo Sand. La ventana se está cerrando a medida que se acerca la fecha límite para un nuevo acuerdo. (Reportaje de Lisa Baertlein en Los Ángeles; Edición de Paul Simao)

