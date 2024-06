Posiflex presenta las tabletas POS móviles de la serie Opera MT-6200

TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--jun. 25, 2024--

Posiflex Technology Inc, líder mundial en sistemas de punto de venta (Point of Sale, POS) y soluciones tanto en línea como sin conexión (Online to Offline, O2O), anuncia su oferta más reciente de tableta POS móvil, la serie Opera MT-6200, que explora la movilidad y la eficiencia con diseños elegantes, ligeros pero semirresistentes. Compatible con Android 13 y certificación GMS o Windows 11 IoT OS, está disponible en versiones x86 y RISC. Con tamaños de pantalla de 8" y 10,1", la serie puede acoplarse con un conector USB Tipo-C, lo que permite una carga rápida. Complementadas con una variedad de accesorios de punto de venta para mejorar la funcionalidad, están diseñadas para satisfacer las demandas de la economía móvil en diversas industrias. Esto incluye tiendas minoristas, hostelería, logística, gestión de inventario/almacén, etc.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240624443284/es/

The Posiflex Opera MT-6200 Series Mobile POS Tablet (Photo: Business Wire)

Durabilidad superior para aplicaciones exigentes

Aprovechando la excelencia vanguardista en ingeniería de Posiflex, la serie Opera MT-6200 consigue un equilibrio armonioso entre las exigencias cambiantes que presentan las tabletas. Combina un diseño ligero y delgado con una informática de alto rendimiento y buena durabilidad al ser semirresistente. Equipada con una pantalla táctil Corning Gorilla III, una LCD TFT multitáctil PCAP con 300 nits de brillo, la tableta es ideal para un uso intensivo en diversos entornos. Para garantizar su durabilidad, la serie incorpora diseños semirresistentes, que incluyen la resistencia al agua y al polvo con nivel de protección IP54. Soportan caídas desde 1 metro (1,2 metros con una funda protectora) y cuentan con un diseño antideslizante exclusivo, que proporciona un agarre seguro durante el uso en mano. Todos estos elementos hacen que la serie Opera MT-6200 pueda hacer frente a los retos del uso diario.

USB Tipo-C eficiente para carga rápida

La carga rápida de energía y la eficiencia energética también son esenciales para apoyar la movilidad superior de las tabletas POS. La serie Opera MT-6200 cuenta con un conector USB Tipo-C impermeable IPX7 para acoplamiento y carga rápida de energía. Una característica que mejora la experiencia general del usuario, proporcionando comodidad y eficiencia para los profesionales en movimiento en diversos entornos empresariales. Como punto destacable, la estación de acoplamiento inteligente tiene un soporte específico para ofrecer protección y una carga cómoda, pero cuando la tableta está en un estuche protector de goma, se puede acoplar directamente al cargador sin quitar el estuche.

Funciones flexibles para una experiencia de usuario personalizable

Además de un escáner 2D integrado y un módulo NFC, las tabletas de la serie Opera MT-6200 cuentan con botones programables a ambos lados del bisel de la pantalla para una funcionalidad personalizable, lo que permite adaptarlas a sus aplicaciones específicas. La serie Opera MT-6200 lidera el camino con una conectividad sin interrupciones, soporta WiFi 5/6 y Bluetooth 5.0/5.2, y asegura que la experiencia de usuario será superior y eficiente.

Amplia gama de accesorios para maximizar funcionalidad y comodidad

Al ser uno de los fabricantes del mundo capaces de producir una gama completa de terminales de punto de venta y periféricos de un solo proveedor, Posiflex ofrece una amplia gama de accesorios opcionales, como lector de huellas dactilares, MSR, correa para el hombro, funda protectora con correa de mano giratoria, lápiz táctil y mucho más. La estación de acoplamiento inteligente también está equipada con una variedad de puertos de E/S para ampliar las funciones para operaciones fijas, todo ello para maximizar la flexibilidad, el valor para el usuario y la comodidad.

Acerca de posiflex group

Posiflex Group es una plataforma comercial de AIoT líder a nivel mundial impulsada por soluciones inteligentes tanto en línea como sin conexión (Online-to-Offline, O2O) y soluciones de dispositivos integrados definidas por software (Software-defined Embedded Appliance). Con tres marcas clave, Posiflex Group está formado por Posiflex, una de las cinco mejores marcas del mundo en puntos de venta y quioscos, Portwell como líder en tecnología Embedded Foundry para AIoT Edge Compute, y KIOSK Information Systems (KIS) para automatización del autoservicio gestionado, todo ello sumado a la misión común de optimizar la productividad y mejorar la experiencia del cliente en el mundo conectado.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240624443284/es/

CONTACT: Prensa:

Directora sénior de Marketing, Jessie Hsu

Jessiehsu@posiflex.com.tw

Keyword: taiwan asia pacific

Industry keyword: hardware convenience store consumer electronics technology iot (internet of things) mobile/wireless retail department stores

SOURCE: Posiflex Technology Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/25/2024 07:09 am/disc: 06/25/2024 07:10 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240624443284/es

AP