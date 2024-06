Post Malone, Doja Cat y Rauw Alejandro encabezarán el Festival Global Citizen

NUEVA YORK (AP) — Post Malone, Rauw Alejandro y Doja Cat encabezarán el Festival Global Citizen de este año en el Central Park de Nueva York el 28 de septiembre, mientras los organizadores se enfocan en movilizar a jóvenes para ayudar a abordar problemas apremiantes del mundo.

La pandemia de COVID-19 borró años de progreso para poner fin a la pobreza extrema y esos reveses se han visto agravados por las guerras en Ucrania y Gaza y se han complicado por el cambio climático, dijo el director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans. El director estima que alrededor del 10% de la población mundial vive ahora en pobreza extrema y las Naciones Unidas esperan que 575 millones de personas estén en ese nivel en 2030, a pesar de los planes a largo plazo para erradicarla.

“En el mismo entorno en el que necesitamos más ambición, estamos viendo que muchas naciones dan un paso atrás”, dijo Evans a The Associated Press. “Por eso que sabemos que nuestro trabajo es más urgente que nunca y por eso estamos tan emocionados de que los mejores artistas del mundo estén dando un paso al frente en un momento en que son absolutamente necesarios”.

Desde hace años Global Citizen se ha asociado con grandes artistas, de Beyoncé y Jay-Z hasta Queen, Stevie Wonder y Ed Sheeran, para llamar la atención e impulsar acciones del público para presionar a los líderes políticos, corporativos y filantrópicos para que apoyen sus iniciativas. La organización sin fines de lucro dice que sus eventos en la última década han generado más de 14.000 millones de dólares para eliminar la pobreza extrema.

Evans dijo que las cabezas de cartel de este año tienen una conexión importante con los jóvenes, que son esenciales para cambiar la forma en que los líderes reaccionan a las necesidades actuales.

“Hay una razón por la que los gerentes de marca pasan tanto tiempo hablando con ese grupo demográfico de 16 a 30 años, los principales creadores de tendencias de los próximos 40 años”, dijo Evans. “Los jóvenes tienen el poder de crear un cambio enorme cuando se unen”.

Malone encarna ese sentimiento en su música actual. Su sencillo actual “Pour Me a Drink” es un dueto con Blake Shelton. En lo que va del año, también se ha asociado con Taylor Swift, Beyoncé y Morgan Wallen.

Doja Cat, actualmente en una gira europea promocionando su exitoso álbum “Scarlet”, también es conocida por sus colaboraciones.

“Todos tenemos un papel que podemos desempeñar para ayudar a poner fin a la pobreza extrema y defender la equidad”, dijo Doja Cat en una declaración preparada con antelación. “Estoy ansiosa por ser parte de esta gran noche de cambio positivo”.

El más reciente lanzamiento del puertorriqueño Rauw Alejandro es “Touching The Sky”.

Los boletos para el festival, que también incluirá sets de la estrella del country Jelly Roll son gratuitos, pero requieren que el público emprenda acciones en el sitio web del festival para “derrotar la pobreza, defender el planeta o exigir equidad”, lo que generalmente implica escribir a los líderes mundiales o publicar en las redes sociales.

Global Citizen trabaja para convencer a los países de que aumenten sus contribuciones a la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, el fondo dedicado a elevar el nivel de vida en los 75 países de ingresos más bajos del mundo.

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, dijo que el momento de la campaña es crítico. “A medida que se afianza nuestra peor temporada agrícola en más de 40 años, nuestra nación y nuestros vecinos se enfrentan a una grave escasez de alimentos y a una grave inestabilidad en nuestro suministro de energía”, dijo en una declaración preparada. “La participación de las naciones ricas del mundo en este reabastecimiento no es solo generosidad, es de vida o muerte para millones de personas que experimentan los peores impactos del cambio climático”.

Este año, Global Citizen también se está centrando en actividades presenciales en Nueva York para introducir a los jóvenes en el voluntariado con el fin de recibir entradas para el festival. Se asoció con Black Surfing Rockaway para limpiar Rockaway Beach y organizaciones sin fines de lucro como The Bowery Mission y Citymeals on Wheels para trabajar con nuevos voluntarios.

“Es un punto de entrada para aquellos que quieren emprender medidas”, dijo Evans. “Es una iniciativa que hemos llevado a cabo en toda Ghana. Lo hicimos en Sudáfrica como parte de una gran limpieza. También educa a Ciudadanos Globales (Global Citizens) sobre la inseguridad alimentaria y otras necesidades en Nueva York”.

