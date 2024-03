Pragmatic da la bienvenida a SAR la Princesa Real a Pragmatic Park para la inauguración de la primera planta de fabricación de obleas semiconductoras de 300 mm del Reino Unido

DURHAM, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--mar. 27, 2024--

Hoy, Pragmatic Semiconductor tuvo el honor de recibir a SAR la Princesa Real para inaugurar oficialmente la primera línea de fabricación de obleas semiconductoras de 300 mm del Reino Unido en Pragmatic Park, en Durham. Esta avanzada instalación de fabricación produce chips basados en la innovadora y exclusiva tecnología de circuitos integrados flexibles de Pragmatic. S.A.R. la Princesa Real fue recibida por David Moore, consejero delegado de Pragmatic Semiconductor, que visitó la sala blanca y las instalaciones, tras lo cual se descubrió una placa conmemorativa. Entre los asistentes se encontraban clientes clave, socios del ecosistema, inversores y funcionarios gubernamentales.

The UK’s first 300mm semiconductor fabrication line at Pragmatic Park, Durham, UK (Photo: Business Wire)

Los FlexIC de Pragmatic son alternativas de bajo costo y más sostenibles a los chips de silicio, ultrafinos y con un factor de forma flexible que permiten conectar, detectar y calcular, impulsando el Internet de las Cosas (IoT) en múltiples sectores, como el consumo, la industria, la sanidad y otros. La misión de la empresa es dotar de inteligencia a nivel de artículo a billones de objetos inteligentes durante la próxima década en una amplia gama de aplicaciones, con importantes oportunidades en el envasado inteligente de bienes de consumo de rápida rotación que mejorarán significativamente los niveles de reutilización y reciclaje, transformando la gestión de residuos y permitiendo una economía circular. Otros casos de uso son los wearables, los sensores y los controladores flexibles.

Pragmatic Park tiene capacidad para albergar hasta nueve líneas de fabricación, cada una capaz de producir miles de millones de chips al año. El enfoque sostenible y pionero de Pragmatic se extiende a su fabricación, que utiliza menos pasos de proceso y una huella más concentrada que las fábricas de silicio estándar. El innovador proceso de fabricación optimizado de la empresa permite ciclos de producción extremadamente rápidos, de menos de 48 horas, a un costo muy bajo. El proceso de fabricación también utiliza mucha menos energía y agua que la fabricación típica de silicio, y menos gases nocivos. El enfoque modular "Fab-in-a-Box" de Pragmatic permite la fabricación integral de FlexIC en las instalaciones de los clientes, lo que racionaliza las cadenas de suministro ampliadas y proporciona niveles adicionales de seguridad y resistencia. Las instalaciones de fabricación permiten a la empresa satisfacer la creciente demanda de su tecnología única por parte de clientes de todo el mundo. En los próximos cinco años, Pragmatic prevé crear más de 500 puestos de trabajo altamente cualificados en el noreste de Inglaterra y Cambridge.

Dave Moore, consejero delegado de Pragmatic Semiconductor, manifestó: "La inauguración oficial de hoy marca un hito clave en la trayectoria de crecimiento de Pragmatic y para el Reino Unido en el escenario mundial de los semiconductores. Estoy increíblemente orgulloso de lo que el equipo ha conseguido y de la ambición de nuestra misión de hacer posible la inteligencia a nivel de artículo en más de un billón de artículos inteligentes y sostenibles durante la próxima década. Esta inteligencia a escala tiene el poder de acelerar la transformación digital en todos los sectores. La sostenibilidad está en el centro mismo de nuestra tecnología y se extiende a la forma en que los FlexIC permiten a nuestros clientes impulsar aún más las innovaciones y las vías a través de sus productos y servicios hacia los objetivos globales de cero emisiones netas".

Francisco Melo, presidente del Grupo de Soluciones de Avery Dennison, dijo: "La clave de cualquier colaboración eficaz es una mentalidad compartida. El enfoque innovador de Pragmatic refleja el nuestro, al igual que su compromiso de ayudar a resolver los retos empresariales. La apertura de una planta de fabricación avanzada de chips es una noticia fantástica para todos los innovadores tecnológicos. Enhorabuena a Pragmatic por un logro tan importante e impresionante. Estoy deseando que nuestros clientes aprovechen el potencial de los circuitos integrados flexibles de Pragmatic como parte de nuestra cartera de incrustaciones en evolución".

Simon Little, director de banca e inversiones del UKIB y miembro del Consejo de Administración de Pragmatic, manifestó lo siguiente: "El Banco invirtió en Pragmatic para apoyar la fabricación nacional de semiconductores con bajas emisiones de carbono en el Reino Unido. La apertura oficial de Pragmatic Park en Durham marca un paso fundamental en su trayectoria, y esperamos ver el impacto a largo plazo de nuestra inversión, a medida que Pragmatic amplíe sus operaciones y cree puestos de trabajo altamente cualificados aquí en el noreste".

Niranjan Sirdeshpande, responsable global de la estrategia Catalyst de M&G y miembro del Consejo de Administración de Pragmatic, ha declarado lo siguiente: "El Reino Unido cuenta con un ecosistema muy favorable para la financiación inicial, pero resulta difícil para las empresas que buscan capital en fases posteriores. La estrategia Catalyst de M&G, dotada con £5000 millones, puede ayudar a las empresas disruptoras tecnológicas emprendedoras, como Pragmatic, a ampliar su escala, aportándoles su experiencia y acompañándolas hasta el éxito. Si se pone a trabajar de esta manera, el capital paciente puede apoyar el crecimiento económico y capturar valor para las pensiones y los ahorros de las personas en nuestra transición hacia una economía más sostenible. Estamos orgullosos de apoyar el trabajo de Pragmatic en Durham con el avance tecnológico en esta parte crítica de la infraestructura nacional del Reino Unido".

Pragmatic está revolucionando la fabricación de semiconductores con una tecnología de circuitos integrados flexibles (FlexIC) de costo ultrabajo que permite integrar inteligencia en casi cualquier lugar de forma rápida y sencilla.

Con tiempos de ciclo rápidos que aceleran sustancialmente el tiempo de comercialización, su fundición ofrece fabricación de gran volumen a una fracción del coste del silicio, con un impacto medioambiental significativamente menor.

www.pragmaticsemi.com

