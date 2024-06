Previa del Polonia - Países Bajos

Países Bajos se calibra ante una Polonia sin Lewandowski

MADRID, 15 Jun. 2024 (Europa Press) -

Las selecciones de fútbol de Polonia y de Países Bajos se enfrentarán este domingo (15.00 horas) en el Volksparkstadion de Hamburgo, duelo que supondrá el arranque del Grupo D en la Eurocopa masculina y que tendrá la ausencia en las filas polacas del delantero Robert Lewandowski, a causa de una lesión en el último partido amistoso de preparación.

Lewandowski, referente goleador del FC Barcelona y del combinado de su país, fue sustituido el pasado lunes en el minuto 32 contra Turquía debido a unas aparentes molestias en el muslo. Por si fuera poco, el delantero Karol Swiderski también fue reemplezado tras sufrir una lesión de tobillo mientras celebraba el primer gol en el minuto 12.

De este modo, Krzysztof Piatek y Karol Swiderski apuntan a ser los titulares arriba en la alineación de Michal Probierz. Sin la baza culé, Polonia baja enteros considerablemente; y peor tiene el escenario desde que Arkadiusz Milik también se lesionó el pasado 7 de junio durante otro duelo amistoso a las puertas de esta EURO, en ese caso frente a Ucrania.

Con su delantera habitual en la enfermería, el conjunto polaco querrá hacerse fuerte en defensa para frenar a uno de los equipos llamados a llegar lejos en este torneo. De la mano de Ronald Koeman como jefe de su banquillo, la selección 'tulipán' ha recuperado bastante viveza y así lo atestiguó su relativamente tranquila fase de clasificación.

Pero sobre todo lo evidenció su presencia en la Final Four de la última Liga de Naciones, ejerciendo como anfitrión, aunque con mal sabor de boca entre la afición neerlandesa. Su cuarta posición final en ese torneo, tras perder ante Croacia y frente a Italia, mitigó cualquier euforia.

Para afrontar en esta EURO, Países Bajos no contará con el también culé Frenkie de Jong. No en vano, el centrocampista del Barça no se ha recuperado a tiempo del esguince de tobillo que sufrió hace algo menos de dos meses durante el último Clásico liguero contra el Real Madrid.

Otro conocido de LaLiga EA Sports, el colchonero Memphis Depay, parte con ventaja para ser referente en el ataque. Su irregular versión a las órdenes de Diego Pablo Simeone, con picos de forma al inicio primaveral pero irrelevante en el esprint definitivo de la temporada, lastraron al Atlético de Madrid cuando busco en él a un sustituto de Álvaro Morata.

A su lado frente a los polacos estarán presumiblemente Cody Gakpo, cada vez más asentado en el Liverpool FC, y el joven Xavi Simons, cuyo papel en el RB Leipzig ha ido creciendo, respondiendo a las muchas críticas recibidas estos años cuando se marchó de la cantera del Barça.

Ficha técnica.

--posibles alineaciones:

POLONIA: Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Piotrowski, Zielinski, Zalewski; Piatek y Swiderski.

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Gakpo y Depay.

--ÁRBITRO: Artur Soares Dias (POR).

--ESTADIO: Volksparkstadion (Hamburgo).

--HORA: 15.00/La 1.

Europa Press