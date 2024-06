(Previa) Eibar y Espanyol parten con ventaja para evitar el derbi asturiano en la final del Playoff

Tras dos emocionantes partidos de ida, las semifinales del 'Playoff' de LaLiga Hypermotion viven esta semana los partidos de vuelta, con un Eibar que recibe al Real Oviedo con un 0-0 de la ida y con un RCD Espanyol que intentará hacer valer el 0-1 contra el Real Sporting de Gijón en El Molinón para evitar un posible derbi asturiano en la final, con un billete en juego para ascender a LaLiga EA Sports.

Ambas series se mueven del Principado de Asturias hacia Eibar, primero, y hacia Cornellà-El Prat, después. La primera 'semi' en resolverse será la que mide a 'armeros' y 'carbayones', que está bien abierta tras el 0-0 de la ida en el Carlos Tartiere, con el Eibar ligeramente favorito ya que un empate le daría el pase por su mejor posición liguera.

Tras un primer choque con ocasiones para ambos equipos pero sin llegar a ver puerta ninguno, ni Oviedo ni Eibar, deja todo abierto para Ipurua, donde el Eibar se sabe fuerte y capaz de batir a los 'azulones', a los que ganaron 4-3 a principios de junio en la última jornada de LaLiga Hypermotion.

De inicio, en la ida, hubo intensidad e incluso idas y venidas, pero poco a poco reinó la prudencia, viendo además que ambos equipos parecían capaces de llegar arriba con facilidad. Habrá que ver qué tónica sigue este segundo partido, ya definitivo y sin margen de error de cara a pasar a la final de este 'Playoff'.

El jueves, también a las mismas 21.00 horas en las que empezará el choque en Ipurua este miércoles, empezará el segundo choque entre Espanyol y Sporting, con un 0-1 de ventaja para los catalanes gracias al gol final de Javi Puado (88') que dio el vuelco a un choque en el que ambos tuvieron protagonismo.

Ganó el Espanyol un partido que parecía complicado que el partido terminase con empate, después de un encuentro con varias ocasiones, sobre todo en el primer tiempo, y Puado lo evitó con un tanto postrero que puede valer medio billete a la final por el ascenso a LaLiga EA Sports.

El equipo 'perico' asaltó el Estadio El Molinón - Enrique Castro 'Quini' y le valdría el empate en la prórroga, por haber terminado por delante de los asturianos en la fase regular. Afrontarán el partido sin el expulsado Sergi Gómez, que vio la roja directa en el descuento por protestar.

Pero Martin Braithwaite regaló un gol de oro a Puado y el Sporting tendrá que ir a por la victoria en Cornellà, donde empató en la liga regular (0-0) y donde deberá dar un paso adelante más para remontar la eliminatoria, pues el 0-1 daría aire pero no el billete. Misión complicada para los de Gijón, pero no imposible ya que, en casa y en la liga regular, ganaron 2-0 a unos 'pericos' que, no obstante, son favoritos para seguir vivos en este 'Playoff'.

