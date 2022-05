(Previa) Leclerc busca recuperar el mando del Mundial en las calles de casa

El piloto neerland√©s Max Verstappen (Red Bull) tratar√° de defender su reci√©n estrenado liderato del Mundial de F√≥rmula en el Gran Premio de M√≥naco, s√©ptima prueba del campeonato y carrera de casa de su principal rival, Charles Leclerc (Ferrari), que vivi√≥ en Montmel√≥ su primer mal momento del a√Īo, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) intentar√° volver al podio y Fernando Alonso (Alpine) dar por fin continuidad a su buen √ļltimo domingo.

La cita con m√°s 'glamour' de la temporada y tambi√©n la que menos emociones suele ofrecer en cuanto a adelantamientos por las condiciones de su trazado urbano por las calles de Montecarlo llega con el actual campe√≥n del mundo demostrando que sigue siendo el rival a batir tras recuperarle toda la desventaja a un Leclerc que hac√≠a so√Īar a Ferrari.

Pero la 'Scuderia' ha empezado a despertar de la ilusi√≥n de volver a reinar en el Mundial y el pasado domingo en el Gran Premio de Espa√Īa se confirm√≥ que tendr√° que batallar, y mucho, con el equipo de Chris Horner, empezando por una carrera donde el s√°bado suele ser vital junto a la salida del domingo.

Verstappen mand√≥ en Montmel√≥, eso s√≠, con cierta pol√©mica porque tuvo que ser su compa√Īero de equipo, el mexicano Sergio P√©rez, el que le tuviese que 'ceder' la posici√≥n. Red Bull consigui√≥ su segundo doblete del a√Īo y el de Hasselt su tercera victoria seguida y cuarta del a√Īo, aprovechando adem√°s el primer fallo del 'F1-75' de Leclerc para tomar el mando, aunque con s√≥lo seis puntos de ventaja, 110 a 104, que ahora querr√° ampliar en un trazado que domin√≥ el a√Īo pasado y donde Ferrari no gana desde 2017 con el alem√°n Sebastian Vettel.

En cambio, Leclerc todav√≠a no ha podido no si puntuar ni acabar en ninguna ocasi√≥n en unas calles que conoce desde su ni√Īez. En sus dos fines de semana mundialistas en casa con Ferrari, en 2019 no pudo terminar y el a√Īo pasado fue a√ļn peor porque tras lograr la 'pole position' tuvo un accidente y ni siquiera pudo correr el domingo.

De todos modos, el monegasco ya dej√≥ claro el a√Īo pasado que con un monoplaza inferior en rendimiento respecto a Mercedes y Red Bull de su capacidad para pilotar por las estrechas calles de Montecarlo, por lo que se prev√© una calificaci√≥n de m√°xima emoci√≥n.

Sainz quiere quitarse la amargura de montmeló, alonso, reforzado

Y a Verstappen y Leclerc hay que a√Īadir a sus respectivos compa√Īeros, Sergio P√©rez y Carlos Sainz, con el mexicano con ganas de reivindicarse ante las √≥rdenes de equipo en una cita donde fue tercero en 2016 y cuarto el a√Īo pasado, y el espa√Īol buscando repetir su gran actuaci√≥n de 2021 cuando fue segundo.

El madrile√Īo no tuvo excesiva suerte el pasado domingo en la carrera ante su afici√≥n y una mala salida le penaliz√≥, qued√°ndose corto en su intento de remontada y finalizando cuarto, lo que le ha descolgado m√°s de la pelea por el t√≠tulo. Sainz siempre ha puntuado en el Principado y querr√° inmiscuirse en el duelo Verstappen-Leclerc para acercarse al 'Top 3' de la clasificaci√≥n donde ahora est√° superado por el 'Checo' y por el brit√°nico George Russell, que le aventajan en 20 y 9 puntos, respectivamente.

Por su parte, Fernando Alonso llega con buen ánimo a esta carrera que ganó de forma consecutiva en 2006 (Renault) y 2007 (McLaren), pero en la que no sube al podio desde 2012 cuando fue tercero al volante de un Ferrari.

Ahora, el bicampe√≥n del mundo, decimotercero el a√Īo pasado en Montecalo en su retorno al Mundial, espero que su gran remontada desde el √ļltimo puesto a los puntos en Montmel√≥ sea un cambio en su temporada y que pueda estar con m√°s regularidad entre los diez primeros, aunque tendr√° que tirar de toda su experiencia para brillar en un s√°bado donde Mercedes y Lewis Hamilton podr√≠an tener su primera alegr√≠a por las condiciones del circuito.

--horarios del gran premio de mónaco.

-viernes.

14.00-15.00 Libres 1.

17.00-18.00 Libres 2.

-s√°bado.

13.00-14.00 Libres 3.

16.00-17.00 Calificación.

-domingo.

15.00 Carrera.