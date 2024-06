Primer ministro australiano "muy complacido" con la liberación de Assange

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el miércoles que se siente "muy complacido" con el acuerdo que permitió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, poner fin a su prolongada "saga" legal.

"Estoy muy complacido de que en esta ocasión, ha habido un resultado exitoso que creo que la abrumadora mayoría de los australianos quería ver", declaró Albanese al Parlamento en Canberra.

El primer ministro habló en momentos que Assange iba a bordo de un vuelo a Australia desde Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico donde concretó un acuerdo de culpabilidad que le permitió quedar en libertad.

"Habrá diferentes puntos de vista sobre la participación y las actividades del señor Assange, pero estarán complacidos de que la saga llegó a su fin y que podrá reunirse con su familia", declaró Albanese.

Bajo el acuerdo, Assange de 52 años se declaró culpable de un cargo de conspiración para obtener y diseminar información de seguridad nacional estadounidense, y fue sentenciado al tiempo que pasó detenido en una cárcel de Londres en espera de su extradición.

Albanese dijo que la resolución del caso de Assange fue el resultado de un "trabajo cuidadoso, paciente y decidido, un trabajo del cual estoy muy orgulloso".

"He dicho repetidamente que no se ganaba nada con su encarcelamiento continuo y me complace que esté de camino a casa en Australia", agregó.

"Sin importar sus opiniones sobre sus actividades, y son variadas, el caso del señor Assange se arrastró demasiado tiempo", afirmó.

Albanese confirmó que el embajador de Australia en Estados Unidos, Kevin Rudd, y el alto comisionado australiano ante Reino Unido, Stephen Smith, acompañaban a Assange en el vuelo a Canberra.

AFP